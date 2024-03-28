رحب بالضيفة الخطأ.. ميقاتي يقع في موقف محرج لدى استقباله رئيسة وزراء إيطاليا- (فيديوهات)

بيروت: واجه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي موقفاً محرجاً عندما بدا أنه أخطأ بين إحدى عضوات الوفد الإيطالي الذي وصل الى لبنان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وكان ميقاتي في استقبال جورجيا ميلوني في مطار رفيق الحريري حين قام بمصافحة وتقبيل سيدة نزلت من على درج طائرة رئيسة الوزراء وصاحبها باتجاه صالة الوصول على اعتبار أنها رئيسة الوزراء الإيطالية.

وعلى الفور، سارع أعضاء الحكومة الذين رافقوه خلال الزيارة بتنبيهه بأن رئيسة الوزراء الإيطالية لم تنزل بعد من الطائرة، وأرجعوه إلى السلالم مجدداً ليجد ميلوني تخطو على السلم خارج الطائرة.

موقف محرج لـ رئيس وزراء لبنان مع رئيسة وزراء ايطاليا🤣 pic.twitter.com/ks5nLVcOII — عبيد الشمالي (@A3biiid) March 28, 2024

🇱🇧 موقف محرج لرئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي… صافح سيدة وقبّلها، ظنا منه أنها رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ليتبين أنها عضو بالوفد pic.twitter.com/qjnQRiCQIp — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 28, 2024

وأجرى ميقاتي محادثات مع ميلوني في السرايا مساء أمس الأربعاء، تم التطرق خلالها إلى ” العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين لبنان وإيطاليا، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على صعيد منطقة الشرق الأوسط”، وفقا للموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء اللبنانية.

وأعرب الجانبان عن “ارتياحهما لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 2728 القاضي بوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، وأبديا تطلعهما إلى أن يتم تطبيقه وأن يتحوّل إلى وقف إطلاق نار مستدام”، وفقا لرئاسة الوزراء اللبنانية.

(وكالات)