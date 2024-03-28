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رحب بالضيفة الخطأ.. ميقاتي يقع في موقف محرج لدى استقباله رئيسة وزراء إيطاليا- (فيديوهات)

28 - مارس - 2024

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بيروت: واجه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي موقفاً محرجاً عندما بدا أنه أخطأ بين إحدى عضوات الوفد الإيطالي الذي وصل الى لبنان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وكان ميقاتي في استقبال جورجيا ميلوني في مطار رفيق الحريري حين قام بمصافحة وتقبيل سيدة نزلت من على درج طائرة رئيسة الوزراء وصاحبها باتجاه صالة الوصول على اعتبار أنها رئيسة الوزراء الإيطالية.

وعلى الفور، سارع أعضاء الحكومة الذين رافقوه خلال الزيارة بتنبيهه بأن رئيسة الوزراء الإيطالية لم تنزل بعد من الطائرة، وأرجعوه إلى السلالم مجدداً ليجد ميلوني تخطو على السلم خارج الطائرة.

وأجرى ميقاتي محادثات مع ميلوني في السرايا مساء أمس الأربعاء، تم التطرق خلالها إلى ” العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين لبنان وإيطاليا، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على صعيد منطقة الشرق الأوسط”، وفقا للموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء اللبنانية.

وأعرب الجانبان عن “ارتياحهما لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 2728 القاضي بوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، وأبديا تطلعهما إلى أن يتم تطبيقه وأن يتحوّل إلى وقف إطلاق نار مستدام”، وفقا لرئاسة الوزراء اللبنانية.

(وكالات)

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  1. يقول لعبيبي عبد العالي:
    مارس 29, 2024 الساعة 5:16 م

    كل شي في “لبنان” الأرز أصبح خطأ للأسف…لبنان اختطف و للأبد منذ مدة طويلة…لبنان “سويسرا الشرق” ضاعت حريته و سيادته و قوانينه و توجه..لبنان “عالق ” في حبال إيران و إسرائيل و فرنسا و امريكا و السعودية..تخلص من “حبال” سوريا و لسوء حظه وقع في “حبال” أشد فتكا و إيلاما.

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  2. يقول رضوان ابوعيسى:
    مارس 29, 2024 الساعة 5:58 م

    رئيس وزراء دولة صغيرة لا يعرف رئيسة وزراء دولة كبيرة (G7) وكلاهما في مركزهما لسنين، ماذا جرى للبنان وقيادته؟

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