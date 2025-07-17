رحلات المرأة العراقية.. بين السرد والثقافة في نقد فاضل التميمي

يعد أدب الرحلة وثيقة معرفية تعالج قضايا إنسانية قائمة على الاستكشاف والرصد، لمجموعة من الظواهر التي يعنى بها الرحالة، فهي مدونات تجيب عن موضوعات ثقافية واجتماعية واقتصادية وجغرافية، إلخ، وجذر الكلمة (رح ل) يحيل على (مضي في سفر)، ومفهومه الاصطلاحي، يتضمن الغايات التي تدفع إلى الرحلة؛ ليعني رصد انطباعات المؤلف في بلاد مختلفة، بوصف ما يراه من عادات وسلوك وأخلاق، وهذه الشمولية تمنح هذا الأدب تدوين قدرات الرحالة، ومقاصده التي يسعى لاكتشافها، فيقوم بالتعرض إلى عادات الشعوب وتاريخهم ووصف جغرافية البلاد، وأنماط معيشتهم وطباعهم وتفكيرهم، التي ينطلق منها هي إيضاح الأشياء وتقريب أبعادها للمتلقي.

إن أهم ما يواجه الباحث في أدب الرحلة هو هويتها الجنسانية، فبسبب طبيعة التشكل الذي ذكرناه آنفا، برزت طروحات فكرة الجنس الأدبي حولها، فهذا الأدب بسبب تنوعه، وغنى مادته، أثار طروحات عدة، فهو نص علمي، وفي الوقت ذاته شعبي واقعي وقد يكون أسطوريا، فهو يقدم مادة ثرية، لا توجد في أدب آخر، وقد ألف العرب فيه فأكثروا من نتاجه، وتنوعت تصانيفهم على موضوعات متنوعة قديما وحديثا، ما يعني أنه أدب يسجل حضوره الفاعل في الفكر الإبداعي العربي، الذي يعكس الثقافة العربية في سعيها لتضمين ثقافات أخرى واكتساب الخبرات المعرفية ومواكبة الجهد الإنساني في الخارج.

وما يهمنا هنا هو جهد فاضل التميمي في هذا الأدب (أدب الرحلة) ومدى عنايته به، فقد أفرد للرحلة كتابا خصصه لرحلات المرأة العراقية، وقدم فيها رؤية تنطلق من الدراسات الثقافية، فوسم كتابه بـ»رحلات المرأة العراقية: دراسة ثقافية»، والكتاب من منشورات دار الأمل الجديدة في 2025، فضمنه طروحات نقدية تدور حول أجناسية أدب الرحلة ثم جمالياتها، فضلاً عن الارتباط بالبعد الثقافي، فالكتاب خصص لإسهامات المرأة العراقية في كتابة الرحلة، فعالج الطروحات التي تضمنتها مدونة كل واحدة منهن، فجاء الكتاب بأربع شخصيات لهن الريادة في كتابة الرحلة في العراق: أعني (الأميرة البابلية، ابتسام الصفار، لطيفة الدليمي، زينب ساطع)، فتناول رحلاتهن، ثم سعى للإجابة عن سؤال مهم: هل الرحلة في بنيتها الكلية ثقافة ذكورية؟ بمبحث سماه: الرحلة والمرأة. كما عني الكتاب بتقديم تنظيري لرحلات نساء عربيات، سعياً لتعزيز الفكرة التي يؤصل لها، لينتقل بعد ذلك إلى الإجرائية النقدية في فصول الكتاب الأربعة، ما يعني أن الكتاب جاء في بنائه الشكلي بمسارين: تنظيري وإجرائي، فضلاً عن ارتباطات بجوانب مرجعية تشتمل على خصائص تشكلها ونمطية البناء النصي ثقافيا.

الرحلة والثقافة:

يرى التميمي أن الرحلة شكل من أشكال الثقافة، في ضوء عمليات السرد الوصفي الذي تهيمن عليه النزعة المعرفية، فهو يعدها تجربة إنسانية علمية، فضلاً عن كونها نصا سرديا يقوم على أدوات فنية ترتبط بالفعل والحركة وسرد الأحداث، بوصفها بنيةً معرفية تشكل قاسما مشتركا بين الشعوب، فالرحلة في جانبها السردي وجه من وجوه الثقافة التي تعنى بالآخر، وهذا التوصيف يحيلنا على أن ما بين الثقافة والرحلة ارتباطات في البناء النصي والنقل الموضوعي، لتشكل خطابا يستقرئ الثقافات الإنسانية؛ ما جعل التميمي، دراستها قابعة ضمن الدراسات الثقافية والنقد الثقافي ومباحث الدراسات المقارنة.

إن المقاربة النقدية التي طرحها التميمي، تعني مواجهة تأصيل إجرائي لجنس الرحلة وهويتها النصية، فهو يعرض منهجيته التي اتبعها في الكتاب، ويسعى لجعلها خطابا عاما يمكن من خلاله النفاذ إلى عالم الرحلة ونقد مكونها البنائي؛ لأنه اعتمد الدراسات الثقافية، بوصفها ممارسة، أو نشاطا له سمة الاتصال بالظواهر الاجتماعية والثقافية عند الشعوب، بهدف دراستها، والبحث في طبيعة تشكلها وانفتاح دلالاتها، ومن هذا الاتجاه تعامل معها وجودا يستقل بالثقافة، ونقل المعارف في ضوء رؤية تسند الظاهرة الأدبية إلى مرجع تنتظم بمساره البنيوي، لذا تضمن نقد التميمي للرحلة تأصيلها جنسا سرديا يرتبط بمرجع ثقافي يجسد عمليات التفاعل النصي، مع المكون الثقافي، منها ما قاله محمد أزلماط وفاطمة بولحوش: بأن العلاقة التفاعلية بين الثقافة والرحلة هي انتصار للرحلة، حتى أدخلت مرحلة جديدة تغيرت فيها هويتها إلى عوالم الأدب والثقافة.

يوظف التميمي طروحات مهمة في هذا الجانب، فيعزز رؤيته بما قالته بشرى موسى الصالح، التي نظرت للرحلة نصا أدبيا تفاعلياً مع الحياة، فهو (كرنفال حواري لخطابات ينتسب بعضها إلى الأدب، وينسب بعضها الآخر إلى ما هو خارج الأدب من سرود وثائقية، ووثائق تاريخية، ومدونات جغرافية ومقتبسات علمية وغيرها)، وصفة (الكرنفال) تعني أن الرحلة أخذت بالانفتاح على الحياة الإنسانية ومختلف العلوم التي ينتجها، أو يلازمها الفكر الإنساني، ولذلك وضع فاضل هذا الأدب (الرحلة)، في حقل الثقافة، أو جعله ممارسة ثقافية تعنى بما هو اجتماعي، وما هو مشتمل على حياة الفرد والجماعة، ليتمثل مفهوم الرحلة خطابا معرفيا ضمن النشاط الإنساني، فتعمل معه خطابا منظما يحيل على حدث ثقافي بامتياز، لأنها تتعرض للأنا والآخر والهوية، وجميع المظاهر الثقافية، فضلاً عن عنايتها بالأزياء، والأدب في مستوياته الجماهيرية، وموضوعات الدراسات الثقافية، لتشكل مدخلا يتوسع في تشكلاته إلى مضامين الخطاب الإنساني عموما.

يضعنا طرح الكاتب وهو يدون رؤيته النقدية، في ضوء عوالم التأثير والتأثر، من ضمن متغيرات الزمان والمكان، التي هي نتاج ثقافات متنوعة، لأن الرحلة نوع من الحركة التي تقتضي مخالطة الشعوب، وبالتالي تقدم وصفا عن الثقافة السائدة لكل شعب، كما أنها ترصد حياة الناس وسلوكياتهم وممارساتهم وعاداتهم، فضلاً عن قيمتها التعليمية، لذا عدت مدرسة لها وظيفة تثقيفية تكشف الثقافات الإنسانية المختلفة، والنقد الذي يقدم لها في ضوء هذا التأصيل سينطلق من عملية توثيق وعكس للمشاهدات التي تجسد خصوصية استكشافية ورغبة تتأسس بمرجعيات التطلع إلى المعرفة، ومن بعد ذلك النقل، والمقارنة مع رصد عمليات التحول الوجودي والتطور في الذائقة، الذي يعكس بعد ذلك ثقافات الإنسان وإسهامه في مواكبة التطور والتجدد، لذا أعد التميمي للرحلة وظيفة أخرى تتجسد قيمتها من القدرة على احتواء ثقافة الآخر، ونقدها، والإفادة منها، لأن تأسيسها الجنساني ووجودها الإنشائي قائم بمعرفة الجنس الأدبي وهيكلة خطابه، الذي يرتبط باكتشاف الآخر، بحدود موضوعية يضيف الرحالة إليها وصفا يرتبط بالتخيلات والتصورات، لتكون وثيقة إنسانية ترتبط بالجهد الفرداني. إن الرحلة في أساسها الفرداني كما يرى الكاتب تتميز بالمطاوعة للذات أو الخصوصية، وبسبب ذلك فهي تشكل تجربة تختلف عن سائر التجارب الشخصية؛ لأنها تستجيب لحاجة من أكثر حاجات البشر انتشارا، هي لذة الجديد والغريب والتغرب والمغامرة التي لا يحفها الخطر، فالكاتب يرصد ما أمامه بناءً على رغبته، أو بناءً على ما يراها، فنصوصه لم تكن مقصودة في ذاتها، أو أنها تتمتع بنقل ما هو خارج المتوقع أو المتصور، أو ما هو في دائرة ما يسعى إليه الكاتب، بل الكتاب تحول فيها إلى متلق يلتقط ما يلاحظ مع شدة الرصد والملاحظة.

يمنح التميمي للبعد الوصفي في الرحلة ارتباطا بالثقافة؛ فيؤكد أنها: شكل من أشكال الثقافة التي تقوم على الانتقال، ويتهيمن عليها البنية السردية الوصفية، وسردها يتمثل بحضور موضوعي يشكل قاسما مشتركا بين الشعوب وثقافاتهم المتنوعة، لتبقى ملازمة للثقافة التي تنبثق منها، فهي في الأصل عملية إنشائية ترتبط بنقل الحدث، وإن تأطيرها نصا وصفيا قائما على معطيات مشتركة بين ما هو واقعي، وما هو ذاتي، وبسبب ذلك أسهم سرد الرحلة في الكشف عن مرجعيات حقيقية ومتخيلة عملت على تقريبها من المتن الثقافي المعاصر التي وجهت بفهم الدراسات الثقافية المعاصرة، وهذا التوجه المعرفي ارتبط بهدف ثقافي أو مرجع إحالي على الثقافة، وبذلك يكون البُعد الثقافي مرجعا تكوينيا في أدب الرحلة.

الرحلة والمرأة:

وجه التميمي في ضوء نقده رحلة المرأة العراقية سؤالا مهما: هل الرحلة في تكوينها الأدبي وبنيتها النصانية ثقافة ذكورية فقط؟ وهذا السؤال يتضمن ما يريد أن يبوح به: أنه من الممكن أن يكون للمرأة حضور في هذا الأدب، وقد قدم لهذه الرؤية تعريفا بالرحلة، بوصفها ممارسة مكانية، وأدبا منفتحا على عناصر مختلفة، وهذا التأصيل يعني أن ممارسة المرأة له يعد مسارا ثقافيا ممكنا في ظل الحرية الممنوحة لتقديم النتاج الفكر؛ لأن صياغة هذا الفن ينعكس على الثقافة، والثقافة لا تظهر على الذكورية فقط لأنها تطرح موضوعات الرحلة بما لا تنفرد به الذكورة، مع إمكانية حدوث ما يشعر بالخطر والمتاعب والمغامرات في هذا الأدب، فقد يصعب على المرأة تحقيقيه، أو تتحفظ على دخول ميدانه، تبعا لمفاهيم الارتباط بمرجعيات عقدية أو العادات الاجتماعية، المرسومة لحركة المرأة، لتكون فيها بمصاحبة الرجل، لاسيما في السفر وطبيعة الخروج من بيتها.

رصد الكتاب إشارات لتاريخ الرحلات في الوعي الإنساني، فقد ذكر المؤلف أن الرحلة كانت على مستوى الذكورية في تاريخ أوروبا، حين كانت الرحلة تشكل خطرا على المرأة، أي من جوانب التحرش الجنسي، ما يسجل على المرأة من عدم الاحتشام، الأمر الذي يوسم المرأة بسمعة تمس ذاتها، وهو سبب (ثقافي) جعل المرأة تعكف عن الرحلة والعناية بهذا العالم الذي يدفع بالخروج من البيت أو البلد ثم الهجرة إلى حيث نقصد، وممارسة فن الكتابة والرصد، غير أن ذلك كان على سبيل محدد من الزمن، لاسيما في أوروبا، التي بدأت في القرن التاسع عشر تشهد رحلات عدة على عكس ما كان في الشرق الذي تحكمه تلك النظرة لرحلة المرأة، وبسبب هذه النظرة حرمت المرأة الشرقية عن ممارسة الرحلة، فالشروع بممارسة كهذه عد انتهاكا للأيديولوجية الذكورية، فهي ليست مسافرة وحسب، إنما تضع نفسها بمواجهة العالم بوصفها مؤلفة، أو كاتبة عن هذ العالم وراصدة لمجالاته ومظاهره، وهذه المفاهيم وقفت في ذهن التميمي ليرصد فكرة مفادها أن تأخير المرأة عن الرحلة تسببت بها ثقافات انتشرت في حقبة زمنية أخّرت المرأة عن بواكير النشأة، فكانت المحصلة هي ارتباط الرحلة بالرجل في الشرق، ولكنها في الغرب كان لها إسهام فاعل في كتابة الرحلة، لتتصدر – فيما بعد- المواقع التي كانت حكرا على الرجال، وهذا ما يبرره فاضل بأنه حق إنساني بمكتسبات ذاتية وإبداع فني.

أما عند العرب فقد بين المؤلف أن الرحلة شكلت موضوعا شعريا من خلال ذكر الأطلال ورحلة الشاعر المتنوعة: الضعائن، المدائح، الصيد، لقاء الأحبة، وكذلك وردت الإشارة إلى رحلات ابن فضلان ( 309هـ)، بعد مغادرته بغداد متوجها إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة، ثم رجع فكتب رحلته التي اشتهرت بـ(رسالة ابن فضلان) التي تعرض فيها لوصف البلدان لتكون فاتحة للرحلات عند العرب، ثم تعرض إلى رحلات كانت سببا لظهور رحلات المرأة العربية، فرحلات الرجال (لم تمنع من ظهور العشرات من المرتحلات العربيات المعاصرات، اللائي أثرن مجموع هذا الأدب بنتاج متفرد نادر)، فشكلت هذه الحركة الارتحالية رغبة بامتداد ثقافي عربي في السرديات، فكانت رافدا متطورا ومطورا لها في الوقت نفسه، ثم رصد المؤلف تلك النسوة وأثرهن في تطوير هذا الأدب، ليثبت في جانب الكتاب الآخر (الجانب التطبيقي) أن المرأة العراقية لها دور بالغ في أدب الرحلة، ابتدأ برحلة الأميرة البابلية (ماريتريزر أسمر) إلى بلاد فارس (1815م)، ثم أتبعتها رحلات أخرى، فدونت رحلتها باللغة العربية، ثم ترجمت إلى الإنكليزية، ثم تبع ذلك بإحصاء الرحالات العربية (النسوية)، حتى صارت النصوص التي أنتجتها المرأة بمنزلة جزر متناسقة ومتداخلة، ثم الانتقال فيها من جزيرة إلى أخرى من خلال التفاعل والجدل والاندماج المفتوح الذي يفسح للرحالة الولوج مع ثقافات الشعوب ونقلها، فالتميمي يرى: (أن رحلات المرأة اتسمت بخصوصيتها الموضوعية، وهي تنفتح على الشعوب، ومشكلات الحياة، وتمييز الرؤى، واختلاف طرائق الاتصال بالمتلقين)، ما يعني أن تجربة المرأة في هذا الأدب تجربة امتازت بالنضوج في الكتابة، أو مما تمثل بعملية انعكاس الوعي الدقيق بهذا الأدب، ومساراته الفنية في الكتابة وتدوين المقاصد، ناهيك عن المرجعيات التي تؤسس طبائع المجتمعات وطرائق سلوكهم اشتملت عليها الجغرافية المكانية في بقاع متنوعة.

كاتب عراقي