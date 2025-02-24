رحلة “أمريكان إيرلاينز” من نيويورك إلى نيودلهي تهبط بأمان في روما بعد تحويل وجهتها بسبب مسألة أمنية

روما: قالت شركة “أمريكان إيرلاينز” للطيران إن طائرة تابعة لها كانت في رحلة من نيويورك إلى نيودلهي هبطت بأمان في روما عصر يوم الأحد، بعد أن تم تحويل وجهتها بسبب مسألة أمنية، والتي اتضح فيما بعد أنها “تفتقر إلى المصداقية”.

وقالت “أمريكان إيرلاينز” إن الرحلة 292 “تم تفتيشها بواسطة مسؤولي إنفاذ القانون” بعد الهبوط في مطار ليوناردو دافنشي الدولي، و”تم السماح لها بالانطلاق مجددا “.

ولم توضح الشركة سبب القلق الأمني، لكنها أضافت أنه كان يتعين إجراء عملية تفتيش بموجب البروتوكول قبل أن تتمكن الرحلة من الهبوط في نيودلهي.

وقالت الشركة: “ستبقى الرحلة في روما طوال الليل للسماح للطاقم بالراحة قبل مواصلة الرحلة إلى دلهي في أقرب وقت ممكن يوم الإثنين”.

وكان مراسل وكالة أسوشيتد برس قد صور طائرتين مقاتلتين تحلقان فوق المطار قبل الهبوط غير المجدول. وشوهدت سيارات الإطفاء على المدرج على جانب واحد من الطائرة بعد هبوطها.

وقال نيراج شوبرا، أحد الركاب على متن الطائرة، إن الكابتن أعلن أن الطائرة اضطرت إلى الاستدارة قبل حوالي ثلاث ساعات من موعد هبوطها في نيودلهي بسبب تغيير في “الوضع الأمني”.

وأضاف شوبرا، الذي كان مسافرا من ديترويت بولاية ميشيغان لزيارة العائلة، أن الأجواء على متن الطائرة كانت هادئة بعد الإعلان الأول، لكنه بدأ يشعر بالتوتر عندما أعلن الكابتن لاحقا أن طائرات مقاتلة سترافق الطائرة إلى روما.

وقال متحدث باسم المطار إن العمليات استمرت بشكل طبيعي.

(أ ب)