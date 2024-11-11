رحلة عائلة في قطاف زيتون «الجنان»

جنين – «القدس العربي»: منذ ثلاثة أعوام، لم يعد هناك من يعرف الوقت المطلوب للوصول إلى جنين شمال الضفة الغربية انطلاقا من رام الله، (وسط)، وهو ما تعزز بعد 7 أكتوبر.

قبل الانطلاق في رحلة العودة للمشاركة في موسم قطف الزيتون في قرية مسلية (3000 نسمة) جنوب جنين، كان علينا المرور على تطبيقات أحوال الحواجز والطرق، وكلها حملت أنباء إغلاق حاجز «عين سينا» شمال رام الله. وبدلا من الانطلاق الساعة الثانية عصرا، كان الخيار الانتظار حتى الساعة السادسة مساء ريثما يفتح الحاجز.

«أفراد الأسرة، صغارا وكبارا، يشاركون… وظل المستوطنات الثقيل جاثم»

وعلى طول الطريق من رام الله ولغاية نابلس، حرمنا من رفقة أشجار الزيتون بفعل حلول العتمة، وهذه المرة لم يتمكن كثير من المزارعين من قطف الزيتون القريب من الشوارع الرئيسية.

كان رامز عبيد، مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة، قد قال لـ»القدس العربي»، إن حرمان المزارعين من الوصول لحقولهم امتد من جانب المناطق المجاور للمستوطنات والمعسكرات، إلى الشوارع الرئيسية على امتداد الضفة الغربية، وهذا يعني «حرماناً ما بعده حرمان».

تحمل الحقول المترامية على جانبي الطرق الرئيسية غلة وفيرة، أغلبها سقط أسفل الأشجار، وتحول إلى «جول» (ثمر جاف بفعل الشمس) … والسبب مزاعم المستوطنين ومخاوفهم التي يأخذها الجيش الإسرائيلي بالحسبان.

وها هي تحول دون أن تصل يد المزارع الفلسطيني إلى حبات زيتونه.

وتشير التوقعات إلى عجز المزارعين عن الوصول إلى نحو 80 ألف دونم من الأراضي المزروعة بالزيتون بسبب اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال، وهو ما يُنذر بخسارة نحو 15% من محصول الموسم لهذا العام.

نبدأ بفنجان قهوة

وصلنا جنين متأخرين، ونمنا على تعب في انتظار المهمة العائلية صبيحة الجمعة. تحركت العائلة، جميعها، الأبناء، والشباب، والزوجات، والأطفال الصغار. وفي الحقل الممتد بعشرات أشجار الزيتون «النبالي» و»النبالي المحسن»، بدأ نهار قطف المحصول، بفنجان قهوة.

وحيث يقع الحقل الصغير، على قمة تلة صغيرة تطل على سهل «مرج صانور» الساحر، (هو سهل داخلي تتشارك عدة قرى وبلدات في ملكية أراضيه، وتطل عليه: صانور، وميثلون، وجربا، ومسلية، وصير، والجديدة، وسيريس)، بدأت عملية قطف الزيتون، من دون مخاوف حقيقية من هجمات المستوطنين أو جيش الاحتلال، وهو أمر نادر في مناطق كثيرة أخرى في الضفة الغربية.

غير أن الموسم هذا العام، حمل مجموعة من المتغيرات على امتداد الحقول في محافظة جنين.

ومن ضمنها، كثافة استخدام السيارات غير القانونية (المشطوبة)، مع تراجع في استخدام التراكتور الزراعي (الجرار)، وتزايد استخدام آلات القطف الحديثة (ماكينات إيطالية الصنع تعمل على البنزين)، وهي التي ترافقت مع وفرة العمال، بفعل فقدان عشرات آلاف منهم فرص عملهم في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948.

ومن حيث جلسنا لشرب قهوة البداية، يمكن رؤية عشرات المزارعين مقبلين برفقة عائلاتهم إلى حقولهم بروية وعلى مهل، فلا مخاوف حقيقية من هجمات المستوطنين.

لقد كان من حظ المزارعين في هذه المحافظة الزراعية، أن تكون الأقل عددا بالمستوطنات، وبالتالي الأقل حضورا في هجماتهم المدمرة والقاتلة.

وباستثناء بعض المناطق غرب المحافظة وشرقها، وتحديدا بالقرب من الخط الأخضر الفاصل بين الضفة الغربية والمناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948، تختفي المستوطنات من مساحة المحافظة الممتدة.

ويرجع نشطاء السبب في وجود المستوطنات في هذه المناطق، إلى أن المشروع الاستيطاني كان معنياً بفصل الفلسطينيين في الضفة جغرافيا وديمغرافيا عن إخوانهم في القرى الفلسطينية في الداخل المحتل.

وتقول الأرقام الرسمية إن جنين تضم 6 مستوطنات (قبل عام 2005 كانت 10 مستوطنات)، و5 بؤر استيطانية، ومعسكرين لجيش الاحتلال، و5 حواجز عسكرية ثابتة، أما الأكثر ثِقلا فهو جدار الفصل العنصري. وكانت 4 مستوطنات أخليت عام 2005، لكن يُمنع الفلسطينيون من الاقتراب منها، إذ تعد مناطق عسكرية مغلقة.

«بدأت زراعة «الزيتون» على هذه الأرض منذ القدم، و»سفينة أولوبورون»، حملت زيتوناً من فلسطين»

الاستعمار الملموس

وتنقسم المستوطنات في جنين إلى ثلاث مجموعات، المستوطنات التي ضمها جدار الفصل العنصري، وهي: شاكيد، وحنانيت، وريحان، وتل منشة، والمستوطنات خارج جدار الفصل العنصري وهي: ميفو دوتان وحرميش، والمستوطنات المخلاة وهي: كاديم، وجانيم، وسانور، وجينات. وذلك حسب المعلومات التي وفرها مركز الأبحاث التابع لـ»منظمة التحرير».

وتقدر مديرية الزراعة في جنين، أن الاراضي المزروعة بأشجار الزيتون في المحافظة تزيد على 19 ألف دونم، وتعتبر أكبر المحافظات المزروعة بهذه الأشجار، حيث تشكل نسبة 20% من المساحات الزيتونية في الضفة.

وعلى مدى ساعات، تتبادل العائلات أخبار متنوعة مثل: وصول الأمطار، وأسعار الزيتون المنخفضة، وغداء ما بعد الظهيرة، غير أنه على رأس كل ساعة ينقل راديو صغير تفاصيل أخبار هجمات المستوطنين المتطرفين على المواطنين في المناطق البعيدة.

ويحمد الجميع الله على نعمة المدينة الخالية نسبيا من المستوطنات.

وتقع جنين في أقصى شمال الضفة الغربية، عند النهاية الشمالية لمرتفعات نابلس، فوق أقدم الجبال المطلة على سهل مرج بن عامر، وهي خط لالتقاء بيئات ثلاث: الجبلية، والسهلية، والغورية، وبهذا أصبحت مركزا لطرق المواصلات القادمة من نابلس والعفولة، والناصرة، وبيسان وحيفا.

وهي تعد تاريخيا إحدى مدن المثلث في شمال فلسطين، حيث تحيط بها كل من بيسان وطوباس من الشرق، والناصرة وحيفا من الشمال، وطولكرم وأم الفحم ومنطقة عارة من الغرب، ونابلس من الجنوب.

«عين جانيم»

وسُميت جنين بهذا الاسم، بسبب الجنائن التي تحيط بها، وربما من هنا جاء اسمها القديم «جانيم» بمعنى جنان. كما أن جنين الحالية تقع على البقعة التي كانت عليها مدينة عين جانيم الكنعانية التي تعني عين الجنان حسب كتاب جنين الإحصائي.

ولغياب المخاوف في حقول المنطقة يبقى المواطنون في حقولهم لما بعد الغروب، فلا مستوطنون متطرفون يهددونهم، فيما حضور العائلة بكافة مكوناتها سمة تميز الحقول المترامية، وهو ما يدفعها لجلب أغراض الطبخ حيث يعد الطعام على حطب الزيتون اليابس.

في المقابل، وزعت منظمات زراعية وحقوقية على المزارعين في مناطق نابلس وسلفيت ورام الله آلاف الآلات الحديثة الخاصة بقطف الزيتون مجانا.

لقد أصبح الهدف قطف الثمار بالسرعة الممكنة، على أمل تجنب الوقوع في فخ هجمات مستوطنين يتصرفون على أنهم أصحاب وملاك الأراضي.

وتقتصر المشاركة في قطف الثمار في المناطق القريبة من المستوطنات وأحزمة الخطر الحمراء، على كبار السن والشباب، ونادرا ما تشارك النساء والأطفال، كما جرت العادة في تاريخ طويل من الممارسات الزراعية ذات البعد الاجتماعي والتراثي.

ويتساءل وسيم دويكات، وهو موظف في القطاع الخاص وصاحب أرض ويعيش في مدينة رام الله، مستنكرا: «لماذا يسرع الفلسطينيون في عملية قطف الزيتون؟ لماذا لا يتحول إلى موسم ممتد، يجدد العلاقة مع الأرض، ويعيد بناء تاريخ طويل من العلاقة؟».

وفي مقابل «العلاقة» التي أصبحت تدار على عجل، بفعل إلزامية تصاريح الدخول التي يصدرها جيش الاحتلال، والخوف من الهجمات التي لا تبعدها حملات الفزعة التي أطلقتها جهات فلسطينية رسمية وأهلية، يبقى الموسم في جنين بمثابة أكبر عملية ارتماء في الأرض، تقطف العائلات الحَب الأخضر والأسود، من دون مخاوف وعلى مهل، عزز ذلك وفرة العمال بعد السابع من أكتوبر العام الماضي.

وحسب «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» الفلسطينية، فإن شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي شهد تصاعدا خطيرا في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، حيث سجلت 1490 اعتداء استهدف الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.

وفي تقرير الهيئة الشهري، «انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري»، أفاد رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان بأن قوات الاحتلال نفذت 1130 اعتداءً، بينما نفذ المستوطنون 360 اعتداءً، تركزت في محافظات نابلس والخليل والقدس، بواقع 307 و280 و179 اعتداءً على التوالي.

وتعتبر الهيئة الاعتداءات جزءاً من خطة إسرائيلية تستهدف تفكيك العلاقة بين الفلسطيني وأرضه، في محاولة للسيطرة على أراض شاسعة، ومنع المزارعين من الوصول إليها.

وشهد موسم الزيتون لهذا العام اعتداءات وصفها التقرير بأنها «موجة إرهابية خطيرة» حيث تزامن الموسم مع تصاعد الهجمات على المزارعين، وهو موسم يحمل وجدانيا رمزية خاصة لدى الفلسطينيين، ويعزز علاقتهم التاريخية مع الأرض.

وأشار التقرير إلى أن المستوطنين نفذوا 245 اعتداءً ضد قاطفي الزيتون، تضمنت سرقة محاصيل الزيتون ومعدات القطاف، إضافة إلى تخريب واقتلاع 1401 شجرة زيتون، معظمها في الخليل ونابلس ورام الله.

«الفزعة»

وقبل أسابيع، أقرت الحكومة الفلسطينية في جلستها، تخصيص دعم طارئ للحملة الوطنية لقطف الزيتون «الفزعة»، لكن نشطاء يشككون في قدرة «الفزعة» على توفير الأمن للمزارعين المجردين من كل شيء، سوى عشقهم لأرضهم ورغبتهم في الدفاع عنها، مهما كلف الأمر.

وبدأت زراعة أشجار الزيتون في فلسطين منذ آلاف السنين، حيث عُثر على مكتشفات عائدة إلى العصر النحاسي تشير إلى العديد من بساتين الزيتون، وطرق عصره لإنتاج الزيت، فيما يقول مختصون إنه في العصر البرونزي تحول الزيتون إلى سلعة تجارية، حيث يُعتقد بأن «سفينة أولوبورون» التي عثر عليها قبالة السواحل التركية محطمة، كانت تحمل على متنها زيتوناً من فلسطين.