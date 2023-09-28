رحلت نجاح سلام تاركة تراثا غنائيا عربيا في عالم الغناء والسينما

بيروت – «القدس العربي»: رحلت الفنانة الكبيرة نجاح سلام عن عمر ناهز 92 عاماً، ونعتها ابنتها سمر سلمان العطافي، معلنة خبر الوفاة على «فيسبوك»، حيث كتبت: «وانتهى المشوار يا عروبة… ماما في رحاب الله».

ولدت نجاح سلام في بيروت في 13 آذار/مارس 1931 وقد تعلّمت أصول الغناء من والدها محيي الدين سلام، الذي كان يُعتبر فناناً وأديباً وواحداً من أبرز الملحنين وعازفي العود في لبنان والوطن العربي.

وكانت بدايتها في الغناء من خلال الحفلات المدرسية، وقد اصطحبها والدها عام 1948 إلى القاهرة، حيث عرّفها على كبار الفنانين، مثل أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته المطربة أسمهان، والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.

وفي عام 1949 سجلت لشركة «بيضا فون» أولى أغنياتها، وهي «حوّل يا غنام»، وأغنية «جارحة قلبي»، وحينها احترفت الغناء.

وقد غنّت في كل من حلب ودمشق وبغداد ورام الله قبل أن تعود إلى لبنان عام 1950 لتسجيل بعض الأغاني للإذاعة اللبنانية، وكانت أولى هذه الأغاني «على مسرحك يا دنيا».

وكانت انطلاقتها السينمائية مع أول أفلامها، وهو «على كيفك» مع ليلى فوزي، ثم فيلمها الثاني «ابن ذوات» وفي هذا الفيلم غنت عدة أغنيات مثل: «برهوم حاكيني»، «الشاب الأسمر»، وغيرها. ثم مثلت فيلم «الدنيا لما تضحك» مع شكري سرحان واسماعيل ياسين، ثم فيلم «الكمساريات الفاتنات» مع كارم محمود.

وقد اشتهرت نجاح سلام بأغنية «يا أغلى اسم في الوجود يا مصر»، التي أنشدتها بعد العدوان الثلاثي عام 1956 ثم قصيدة «أنا النيل مقبرة للغزاة» للشاعر محمود حسن إسماعيل. كما اشتهرت بأغنية «ميّل يا غزيّل».

ومن أفلامها «سر الهاربة» مع الفنانة سعاد حسني وكمال الشناوي، وفيلم «الشيطان» مع فريد شوقي وشمس البارودي، إضافة إلى إحيائها حفلات فنية في لبنان ومصر وسوريا، حيث غنّت «سوريا يا حبيبتي» بالمشاركة مع المطرب محمد جمال ومحمد سلمان بعد حرب تشرين/أكتوبر.

وبعد زيارات إلى الأردن والعراق بدعوة من وزارة الاعلام في البلدين، عادت إلى بيروت لتغادرها بعد اندلاع الحرب الأهلية إلى القاهرة، حيث تمّ تكريمها ومنحها الجنسية المصرية، وأطلق عليها لقب «عاشقة مصر» لما قدمته من أغنيات وطنية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، فيما كرّمها الرئيس اللبناني الراحل الياس الهراوي منتصف التسعينيات في قصر بعبدا ومنحها وسام الاستحقاق من رتبة فارس.

وقد رثى المطربة اللبنانية عدد كبير من رجال الفن والثقافة، وكان الرئيس تمام سلام أول من وجّه كلمة رثاء بقوله «رحم الله الفنانة الكبيرة نجاح سلام …مع وفاتها انطوت صفحة من تاريخ الفن والغناء في عالمنا العربي. تألقت وبرق نجمها في مرحلة غنية بالفن والفنانين الكبار، أمثال عبد الوهاب وأم كلثوم واسمهان وفريد الأطرش وصباح ووديع الصافي وغيرهم ممن تركوا بصمات، بل وتراثاً غنياً تراكم كنزاً ثميناً في عالم الفن والغناء على مدى عقود عديدة». وأضاف «نحن آل سلام نعتز ونفتخر بما حققته نجاح بين أقرانها في سنوات العز والعنفوان والتألق العربي. نجمة مضيئة في هذا الزمن الرديء ذوت، ولكن نورها سيبقى بريقاً مشعاً في تاريخ الفن والغناء العربي الأصيل. تغمد الله الفقيدة برحمته».

ومن المقرر تشييع الراحلة اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد الخاشقجي، ثم تدفن في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة في بيروت.