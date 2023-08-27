رحمة حسن تثير الجدل برسالة غامضة- (صورة)

“القدس العربي”: فاجأت الفنانة المصرية رحمة حسن جمهورها برسالة غامضة عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” أثارت بها الجدل بين الجمهور خاصة بعد غلقها التعليقات على المنشور.

ونشرت رحمة صورة لها وعلقت عليها قائلة: “‎الواحد اكتشف لما كبر أن في ناس كتير مضللة وأنه انخدع وصدق حاجات كتير غلط علشان بس سمع كلام ناس تانية، تجنب إنه يعرف بنفسه هو، وبعدين يحكم.. بس الواحد كبر دلوقتي وبيحاول يكتشف بنفسه ويتعلم ويعرف أكتر”.

وأضافت “ياه انخدعنا كتير والله وصدقنا ادعاء وكذب كتير من غير ما نشوف ونسمع ونعرف بنفسنا”.