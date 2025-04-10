جرحى فلسطينيون برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

الضفة- «القدس العربي»: شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع هدم منازل تعود لفلسطينيين وتسليم إخطارات واعتقالات.

وأصيب طفل بالرصاص واعتقل شاب، خلال اقتحام هذه القوات الخميس مخيم شعفاط، شمال مدينة القدس المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها أخلت من مخيم شعفاط طفلا يبلغ من العمر (12 عاما)، بعد إصابته بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في رأسه، ونقلته لتلتقي العلاج.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن جنود الاحتلال داهموا أحد المحال التجارية في المخيم شعفاط، واعتقلوا منه الشاب بشار الدبس.

وأطلقت قوات الاحتلال أطلقت خلال اقتحامها الغاز السام المسيل للدموع بشكل مكثف، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وفي نابلس، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في مخيم عسكر شرق المدينة. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة، وكذلك قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة.

وكان جيش الاحتلال انسحب من مخيم بلاطة شرق نابلس بعد اقتحامٍ استمر لنحو 24 ساعة، تخلّلته مداهمات واسعة للمنازل وتخريب محتوياتها، وإجبار عائلات على إخلاء منازلها، وعمليات تحقيق ميدانية، واعتقالات واسعة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 66 فلسطينيًا خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في المخيم؛ 50 منهم بالاختناق و14 بالرصاص، واعتدي على آخرين بالضرب.

وشنّ جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مخيم بلاطة واحتجز المئات واعتقل العشرات عقب إجراء تحقيقات ميدانية وأجبر عددًا من العائلات على إخلاء منازلهما، وحوّلها إلى ثكنات عسكرية.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق البلدة، وجابت معظم أحيائها، وداهمت عدة محال تجارية في منطقة وسطها.

وفي جنين، احتجزت قوات الاحتلال طواقم بلدية المدينة، قرب المخيم، قبل أن تعود وتفرج عنهم. وكانت طواقم البلدية تعمل على إزالة السواتر الترابية التي وضعتها جرافات الاحتلال خلال العدوان المستمر على المدينة، أمام مستشفى جنين الحكومي وأمام مكتب مديرية التربية والتعليم قرب حي الزهراء المحيط للمخيم.

وحصل التوقيف رغم وجود تنسيق بالعمل في تلك المنطقة.

واقتحمت القوات مخيم الأمعري في محافظة رام اللخ والبيرة، وأغلقت مداخله كافة، فيما انتشر جنود الاحتلال داخل الأزقة، ولم يبلغ عن اعتقالات.

مصادرة وهدم

وفي سياق آخر، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين فلسطينيين بالاستيلاء على نحو 137 دونمًا من أراضي مدينة البيرة وقرى سلواد، وعين يبرود، وبيتين، بذريعة توسيع شارع رقم 60، فيما هدمت أربعة منازل لمواطنين في الخليل وطولكرم.

وكشفت بلدة البيرة أن سلطات الاحتلال أخطرت بالاستيلاء على أراضي لمواطنين في المنطقة المحيطة بما تُعرف بالمنطقة الصناعية الاستيطانية «شاعار بنيامين»، قرب مفرق «الشرطة البريطانية»، وفق ما ورد في نص الإخطارات الرسمية.

ويُعد شارع 60 من أبرز المحاور الاستيطانية التي تربط بين المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، ويأتي مشروع التوسعة ضمن مخطط إسرائيلي أوسع يهدف إلى تعزيز السيطرة على الأرض وتوسيع البنية التحتية الاستيطانية، على حساب الأراضي الفلسطينية ومصالح أصحابها. ودان رئيس بلدية البيرة بالإنابة، المهندس روبين الخطيب، هذا الإجراء بشدة، ورأى فيه «انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنين»، و»حلقة جديدة في سياسة الاحتلال الهادفة إلى فرض وقائع جديدة على الأرض عبر التوسع الاستيطاني».

ودعت بلدية البيرة أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة إلى ضرورة المتابعة مع الارتباط الفلسطيني وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وذلك من أجل استكمال الإجراءات وتقديم الاعتراضات القانونية.

وقبل نحو أسبوع وزعت سلطات الاحتلال إخطارات إيقاف العمل على نحو 6 من المباني والمنشآت المرخصة، التي تقع ضمن حدود وصلاحيات البلدية.

تفجير منزل

وفي سياق مواز، فجّرت قوات الاحتلال، منزل الأسير محمد جودت قاسم شحرور، في الحي الشرقي في مدينة طولكرم، بعد أن حاصرت المنطقة فجرًا، وفرضت طوقًا مشددًا عليها، وأجبرت سكان المنازل المجاورة على إخلائها في ظل تعزيزات عسكرية مكثفة.

وكانت قوات الاحتلال أخطرت في شباط/ فبراير الماضي، عائلة المعتقل شحرور (28 عامًا)، بمصادرة وهدم شقته الكائنة في الطابق الأرضي ضمن عمارة سكنية تضم أربعة طوابق، علمًا أنه معتقل في 9 نيسان/أبريل 2024.

وهدمت قوات الاحتلال، منزل المواطن إبراهيم محمود دروبي في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن عملية الهدم تمت بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، باستخدام جرافتين عسكريتين، وسط حماية مشددة من جيش الاحتلال الذي اقتحم المنطقة واعتلى أسطح المنازل المجاورة بعد مداهمتها.

وأجبر جيش الاحتلال المواطن دروبي على إخلاء منزله خلال فترة وجيزة، ولم يسمح له بإخراج محتويات المنزل قبل هدمه بالكامل.

وخلال عملية الهدم، نكّلت قوات الاحتلال بأصحاب المنزل والمواطنين الذين جاؤوا لمساندة صاحب المنزل، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام والأعيرة المطاطية تجاه كل من حاول الاقتراب من المنطقة.

واحتجزت أشقاء المواطن إبراهيم دروبي واعتدت بالضرب عليهم وعلى والدهم، فيما أصيب أحدهم بعيار مطاطي.

يأتي هذا بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ 74 على التوالي، ولليوم الـ 61 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية وتصعيد ميداني وتفجير لمنازل.

الخليل

وفي الخليل، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة منازل في قرية الريحية جنوب الخليل.

وقال الناشط أسامة الهرش، إن جرافات الاحتلال شرعت بهدم منزل المواطن إبراهيم محمد عطا الهرش، المكون من طابقين، ومساحة كل طابق 220 مترا مربعا وهو جاهز للسكن، ومنزل المواطن عطا الله أحمد الهرش، قيد الإنشاء والمكون من طابقين، مساحة الطابق الأول 120 مترا مربعا، والثاني 220 مترا مربعا، ومنزل عيسى احمد عطا الله الهرش، مكون من طابقين، ومساحته 200 متر مربع، يأوي عائلة مكونة من عشرة افراد.

وأشار إلى أن الاحتلال أخطر أكثر من 20 منزلا في المنطقة قبل ثلاث سنوات، التي تبعد عن مستوطنة «حاجاي» أكثر من 10 كيلو مترات.