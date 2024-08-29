رحيل آخر الغزاة عن الوطن الفلسطيني

سيسجل تاريخ الكفاح الوطني الفلسطيني أن إسرائيل ستكون آخر الغزاة وأشرسهم للوطن الفلسطيني؛ طال الوقت أم قصر.

وقد نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية مقالا مطولا كتبه في عام 1999 المؤرخ الإسرائيلي (رون بونداك)، الذي يعد أحد مهندسي اتفاقيات أوسلو، تضمن توقعات “مرعبة” حول مستقبل إسرائيل.

وكانت نظم الغرب الاستعمارية أنشأت بالتعاون مع الحركة الصهيونية إسرائيل نشأة غير طبيعية في الخامس عشر من أيار / مايو 1948 على 78 في المائة من مساحة فلسطين التاريخية (27009) كيلومتر مربع ، وطردت العصابات الصهيونية بقوة المجازر وغطاء من المحتل البريطاني 61 في المائة من إجمالي عدد الشعب الفلسطيني البالغ في العام المذكور مليون وأربعمائة ألف فلسطيني .

اعتمدت الحركة الصهيونية على سرديات سياسية مزيفة لاحتلال فلسطين، مثل “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض” و”فلسطين أرض قفراء”، وتبنت تلك المقولات النظم الغربية التي ساعدت في إنشاء إسرائيل واستمرارها كدولة عنصرية تجاه الصاحب الحقيقي، أي الفلسطيني المتجذر، فكانت كل من بريطانيا وفرنسا داعمتين بالسلاح والمال لترسيخ دولة الأبارتايد إسرائيل وبناء مؤسساتها المختلفة، في ظل عدم وضع دستور، بل الاعتماد على ما يسمى قانونا أساسيا لترتيب العلاقات بين السلطات والمؤسسات المختلفة في إسرائيل.

الإبادة الجماعية

ويعتبر القانون المذكور أن دولة الإبادة الجماعية إسرائيل، بمثابة دولة لكل يهود العالم البالغ خلال العام الجاري 2024 نحو(14) مليون يهودي، منهم خمسة ملايين في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحو سبعة ملايين وثلاثمائة يهودي في فلسطين المحتلة ينحدرون من أكثر من (110) دولة في العالم. وكان بن غوريون أول رئيس وزراء إسرائيلي تحدث عن صعوبة تشكيلة التجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين والتعامل لأنه ينحدر من عدة قوميات وثقافات، في وقت يعتبر فيه قانون القومية الإسرائيلي الصادر قبل عدة سنوات، أن اليهود يشكلون قومية وليس دينا كما هو معروف.

أكذوبة المواطنة

تماهياً مع السردية الصهيونية المزيفة حول فلسطين وشعبها، يحاول الغرب الاستعماري صانع الدولة العصابة إسرائيل باستمرار نعتها بالدولة النموذج للمواطنة والحرية في منطقة الشرق الأوسط ضارباً بعرض الحائط الصورة الحقيقية للدولة العنصرية والفاشية المارقة والمائلة للعيان على مدار الساعة منذ تشرين الأول /أكتوبر المنصرم.

فمن اعتقال وتقتيل الفلسطينيين واغتيال الطفولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة من المسافة صفر، مروراً بمصادرة أراضيهم وبناء المستوطنات عليها وصولاً إلى محاولة تهويد المكان والزمان الفلسطينيين. ورغم حصول عرب الداخل الفلسطيني على الجنسية الإسرائيلية إلا أن هناك تمييزا عنصريا ضدهم في مستويات العمل والتعليم، ناهيك عن اعتبار قانون القومية أن إسرائيل هي دولة لليهود فقط دون غيرهم، في وقت نعتت منظمات دولية ودول وشخصيات سياسية وازنة في العالم إسرائيل أنها دولة إبادة جماعية مكتملة الأركان، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شهدت ميادين وساحات مدن وعواصم كثيرة في العالم مظاهرات ضد المجازر الإسرائيلية مطالبة بوقفها ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة ، حيث وصلت المطالبات إلى مجالس النواب في دول الغرب الوازنة وفي الكونغرس الأمريكي.

وامتدت المظاهرات المنحازة للحق الفلسطيني إلى ساحات عشرات الجامعات المعروفة في العالم مطالبة بوقف المقتلة الفلسطينية التي ترتكب على مدار الساعة من قبل الجيش الإسرائيلي المزود بأحدث الأسلحة الأمريكية والغربية الفتاكة.

أعتى الغزاة

رغم درب الآلام الطويل التي مرّ به الشعب الفلسطيني، إلا أن الفلسطيني يصعد من تحت الركام ويقول مكرراً لن نرحل هذا وطننا، الأمر الذي يؤكد حتمية رحيل المحتل الصهيوني من جنبات فلسطين، طال الوقت أم قصر.

وقد مرّ على فلسطين احتلالات عديدة ورحلت بمقاومة أصحاب الأرض، وبقي الشعب والوطن الفلسطيني شامخاً كجباله؛ جبل النار، ،جبل الجرمق، جبل الكرمل؛ والهوية الوطنية الفلسطينية راسخة ومتجذرة بموشورها، الوطن، والشعب في كافة أماكن تواجده، ومنتجاته العلمية والأكاديمية والعملية والفنية والأدبية والفكرية والرياضية والإعلامية ، ومهما كانت قوة إسرائيل العصابة المستمدة من نظم الغرب إلا أنها وبصمود وإصرار الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة، ستكون آخر الغزاة الراحلين عن الوطن الفلسطيني. وصدق الشاعر الفلسطيني الراحل الحاضر بيننا توفيق زياد عندما قال:

“كأننا عشرون مستحيل

في اللد، والرملة، والجليل

هنا .. على صدوركم، باقون كالجدار

وفي حلوقكم

كقطعة الزجاج، كالصبار

وفي عيونكم

زوبعة من نار”

كاتب فلسطيني مقيم في هولندا