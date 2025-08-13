رحيل الروائي المصري صنع الله إبراهيم عن 88 عاماً

لندن- “القدس العربي”: توفّي الأديب المصري البارز صنع الله إبراهيم، اليوم الأربعاء 13 أغسطس/آب 2025، عن عمر ناهز 88 عامًا، إثر إصابته بالتهاب رئوي استدعى نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة.

وقال وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، في بيان، إن الراحل “مثّل أحد أعمدة السرد العربي المعاصر، وامتازت أعماله بالعمق في الرؤية، مع التزامه الدائم بقضايا الوطن والإنسان، وهو ما جعله مثالاً للمبدع الذي جمع بين الحس الإبداعي والوعي النقدي”.

ولد إبراهيم في القاهرة عام 1937، وتشرّب حب القصص والروايات من والده الذي يصفه بأنه كان “حكاءً بارعاً” ويملك مكتبة ثرية بالأعمال العالمية والإصدارات الحديثة.

درس الحقوق، لكنه سرعان ما انصرف عنها إلى السياسة والصحافة. انتمى إلى تيار اليسار، وكان له نشاط سياسي أدّى إلى اعتقاله لفترات قصيرة، قبل أن يسجن لخمس سنوات بين 1959 و1964، وهي التجربة التي ألهمته العديد من مؤلفاته لاحقاً، منها كتاب “يوميات الواحات”.

عمل في وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، ثم محرراً بالقسم العربي لوكالة “أدن” الألمانية في برلين، التابعة لجمهورية ألمانيا الديمقراطية، وبعدها سافرَ إلى موسكو في منحة لدراسة التصوير السينمائي.

عاد إلى مصر عام 1974، وقرّر بعدها التفرغ للأدب والترجمة، وتحولت بعض كتبه إلى أعمال تلفزيونية وسينمائية.

يُعدّ صنع الله إبراهيم أحد أهم أصوات الرواية العربية الحديثة.

قدّم الراحل أعمالًا روائية شكّلت علامات بارزة في السرد العربي، من أبرزها: «اللجنة»، «ذات»، «شرف»، «نجمة أغسطس»، «بيروت بيروت»، «وردة» و«أمريكانلي»، واشتهر بأسلوب توثيقي يمزج الأدب بالصحافة ويعالج قضايا سياسية واجتماعية.

وفي مسيرته الثقافية، رفض عام 2003 تسلّم جائزة الرواية العربية من المجلس الأعلى للثقافة.

كما نال عدة جوائز مرموقة، منها جائزة ابن رشد للفكر الحر (2004)، وجائزة كفافيس للأدب (2017).

(وكالات)