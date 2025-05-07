رحيل الزميل سمير ناصيف

لندن ـ “القدس العربي”: تنعى أسرة تحرير “القدس العربي” الزميل الإعلامي اللبناني العربي سمير ناصيف، الذي توفي يوم أمس الثلاثاء 06/05/2025 إثر إصابته بنوبة قلبية.

وكان الراحل من المساهمين بتغطيات صحافية مميزة في الصحيفة منذ بداياتها قبل 36 عاما. وترك خلفه إرثاً مميزا من التقارير والمقالات خاصة عروض آخر الإصدارات من الكتب. وكان حريصا على انتقاء الكتب حول فلسطين التي كانت محط اهتمامه، متابعا معظم ما يصدر حولها من كتب.

الراحل سمير ناصيف بدأ حياته العملية في لبنان يدرس العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية ثم انتقل لبريطانيا والعمل في الصحافة بدءا بصحيفة الحياة وانتقل بعدها لـ”القدس العربي”.

يتم تشييع جثمان الراحل يوم الأحد المقبل من الكنيسة الإنجيلية في بيروت.