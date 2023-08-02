رحيل الشاعر الفلسطيني زكريا محمد عن 73 عاماً

نعت وزارة الثقافة الفلسطينية الكاتب والشاعر الفلسطيني زكريا محمد، الذي وافته المنية، اليوم الأربعاء، في رام الله، عن عمر ناهز 73 عاماً.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف قوله: “إن رحيل زكريا محمد يشكل خسارة للثقافة وللمثقفين الفلسطينيين، والذي قدم مساهمات جادة للشعر وللثقافة الوطنية الفلسطينية، وطالما كان نشاطه الأدبي والبحثي محط تقدير واهتمام، وكانت أعماله الشعرية ومساهماته الأدبية تحفز على الإبداع، وكرس جل حياته من أجل قضية شعبه وحريته ونضاله”.

والشاعر الراحل من مواليد قرية الزاوية بمحافظة سلفيت عام 1950، درس الأدب العربي في جامعة بغداد، وانتقل إلى بيروت، وعمل في الصحافة عام 1975، وعمل منذ الثمانينيات في منابر إعلامية وثقافية فلسطينية مختلفة في بيروت وعمّان ودمشق، أهمها مجلات “الحرية”، و”الفكر الديمقراطي”، وعاد إلى فلسطين عام 1994، وتولى منصب نائب رئيس تحرير مجلة “الكرمل” التي ترأسها محمود درويش.

من إصداراته:

في المثيولوجيا: ديانة مكّة في الجاهليّة: كتابُ الميسر والقداح، ديانة مكّة في الجاهليّة: الحمس والطلس والحلّة، ذاتُ النحيين: الأمثال الجاهليّة بين الطقس والأسطورة، نقوشٌ عربيّة قبل الإسلام، اللغز والمفتاح: رُقم دير علا ونقوس سيناء المبكّرة، نخلة طيء – كشف سر الفلسطينيين القدماء، عبادة إيزيس وأوزيريس في مكة الجاهلية. وسواها.

وأصدر في أدب الأطفال: أول زهرة في الأرض، مغني المطر.

وفي الرواية: العين المعتمة، عصا الراعي.

أما في الشعر: قصائد أخيرة، أشغال يدوية، الجواد يجتاز أسكدار، ضربة شمس، حجر البهت، كشتبان، علندي، زرواند.

وترجمت أعماله إلى عدد من اللغات الأجنبية.