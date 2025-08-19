منوعات | أبيض و أسود

رحيل الفنانة السورية إيمان الغوري عن 58 عاماً

منذ ساعتين

صورة الفنانة الراحلة، من صفحة نقابة الفنانين السوريين على فيسبوك

لندن- “القدس العربي”: نعت نقابة الفنانين في سوريا الفنانة إيمان الغوري، التي رحلت مساء الإثنين 18 آب/ أغسطس عن عمر ناهز 58 عاماً، لتفقد الدراما السورية والعربية واحدة من أبرز وجوهها في التسعينيات.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة العصر في جامع الروضة.

وأعلنت نقابة الفنانين في سوريا خبر الوفاة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، حيث نعت الراحلة بالقول: “تعازينا القلبية بوفاة الزميلة الفنانة القديرة إيمان الغوري.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وُلدت الغوري في 8 مايو/أيار 1967، ودرست التمثيل في موسكو، حيث حصلت على دبلوم من معهد السينما الحكومي عام 1993. وفي العام نفسه، شاركت في أول أعمالها الدرامية “قلوب خضراء”، إلى جانب الفنان جمال سليمان، لتبدأ مسيرة امتدت قرابة عشر سنوات وقدمت خلالها نحو 20 عملاً فنياً.

عرفها الجمهور من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال التلفزيونية التي لا تزال حاضرة في الذاكرة، مثل: “يوميات أبو عنتر”، “خان الحرير” (الجزء الأول)، “تل اللوز”، “يوميات جميل وهناء”، “أحلام أبو الهنا”. كما شاركت في المسرحية القطرية “وحش الليل 97”.

