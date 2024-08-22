رحيل القيادي الفلسطيني فاروق القدومي “أبو اللطف” في عمّان عن 93 عاماً

رام الله- “القدس العربي”: نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس “القائد الوطني والتاريخي الكبير، أحد القادة التاريخيين المؤسسين لحركة “فتح” والثورة الفلسطينية المعاصرة، المناضل فاروق رفيق أسعد القدومي “أبو اللطف”، الذي انتقل إلى جوار ربه في عمان، اليوم الخميس”. بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

ونقلت “وفا” عن بيان الرئيس الفلسطيني قوله: “أنعى أخاً وصديقاً ورفيق درب في النضال والعمل الدؤوب من أجل فلسطين، التي تفقد بغيابه واحداً من رجالاتها المخلصين المناضلين الأوفياء الذين قدموا الكثير لخدمة فلسطين وقضيتها وشعبها”.

ووُلد “أبو اللطف” في قرية جينصافوط في محافظة قلقيلية عام 1931. درس المرحلة الأساسية في مدرستي جينصافوط والمنشية في مدينة يافا، والمرحلة الثانوية في مدرسة العامرية في مدينة يافا، ونال درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1958.

انخرط القدومي في العمل الوطني السياسي في فترة مبكرة من حياته؛ فقد تعرّف إلى ياسر عرفات وصلاح خلف أثناء دراسته في مصر، وشارك في تأسيس حركة “فتح” إلى جانب الرئيس الراحل ياسر عرفات، والرئيس محمود عباس، والشهيدين خليل الوزير وصلاح خلف، وكان أحد كُتّاب مجلتها “فلسطيننا”، وعضو لجنتها المركزية منذ عام 1965، وممثلها في القاهرة، ومسؤول علاقاتها الخارجية، وشغل أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح”.

أصبح فاروق القدومي عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1969، وعضوًا في المجلس الوطني، ورئيسًا للدائرة السياسية لمنظمة التحرير عام 1973، ومسؤول دائرة الشؤون الخارجية لمنظمة التحرير عام 1989، وقد ساهم في تطوير علاقات المنظمة بالدول العربية والاتحاد السوفياتي وغيرها من دول العالم.

(وكالات)