رحيل المخرج العراقي قيس الزبيدي أحد أبرز روّاد السينما الوثائقية العربية

باريس- “القدس العربي”: غيّب الموت المخرج السينمائي العراقي قيس الزبيدي عن عمر يناهز 85 عاماً، تاركاً وراءه إرثاً سينمائياً غنياً في مجال السينما الوثائقية العربية، وخاصة الفلسطينية.

ولد الزبيدي في بغداد عام 1939، وتلقى تعليمه السينمائي في معهد الفيلم العالي في بابلسبرغ بألمانيا، حيث حصل على دبلوم في المونتاج عام 1964، وآخر في التصوير عام 1969.

يُعدّ الزبيدي من أبرز المساهمين في تطوير السينما الوثائقية العربية، حيث قدم العديد من الأفلام المهمة التي وثقت القضية الفلسطينية. من أبرز أعماله فيلم “بعيداً عن الوطن” (1969) الذي سلط الضوء على معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وفيلم “اليازرلي” (1972)، الذي قدم رؤية سينمائية مبتكرة للواقع السياسي والاجتماعي العربي.

ساهم المخرج الراحل في تأسيس “الأرشيف السينمائي الوطني الفلسطيني” بالتعاون مع الأرشيف الاتحادي في برلين، كما ترك بصمة واضحة في مجال النقد والتأليف السينمائي من خلال عدة مؤلفات قيمة، منها “فلسطين في السينما” و”الفيلم التسجيلي: واقعية بلا ضفاف”.

امتدت مسيرة الزبيدي المهنية عبر عدة دول عربية، حيث عمل في دمشق والقاهرة وبيروت وتونس، وحصل على العديد من الجوائز العربية والدولية تقديراً لإسهاماته في تطوير السينما العربية.