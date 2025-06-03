رحيل «سيدة المسرح العربي» سميحة أيوب… مسيرة فنية ثرية

القاهرة ـ «القدس العربي»: رحلت عن عالمنا، صباح أمس الثلاثاء، الفنانة المصرية القديرة سميحة أيوب، عن عمر يناهز 93 عاماً، بعد صراع مع المرض، لتغيب واحدة من أعظم رموز الفن المصري والعربي، وسيدة من سيدات المسرح التي أثرت الحياة الفنية بعشرات الأعمال الخالدة على مدار أكثر من سبعة عقود.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية نبأ الوفاة في بيان رسمي، ناعية الفنانة الكبيرة بكلمات مؤثرة، ومؤكدة أن “المشهد الفني فقد قامة فنية وثقافية كبيرة أثرت في أجيال متعاقبة من الفنانين والجمهور”.

ومن المقرر أن يُشيّع جثمان الراحلة، من مسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر، ويوارى الثرى في مقابر العائلة.

ووُلدت أيوب في 8 مارس/ آذار عام 1932، ودرست في المعهد العالي للفنون المسرحية، لتبدأ مسيرتها الفنية في أربعينيات القرن الماضي، وتحقق نجاحًا لافتًا في المسرح، ثم الإذاعة، فالسينما والتلفزيون. وقد لقبت بـ “سيدة المسرح العربي” نظرًا لعطائها المتواصل، وقدرتها المذهلة على تجسيد الشخصيات المركبة، وحضورها المسرحي الطاغي.

وتولت الراحلة رئاسة المسرح القومي لفترة طويلة، وأسهمت في تطويره عبر تبنيها لمشروعات فنية جادة، وإتاحة الفرصة لجيل جديد من المبدعين. كما كانت من أبرز من وقفوا خلف المسرح الجاد، وناضلت لسنوات طويلة من أجل بقاء الفن المسرحي حيًّا في وجدان الجمهور.

وقدمت أيوب خلال مسيرتها التي بدأت عام 1947، أكثر من 260 عملاً فنياً بينها 170 مسرحية.

ومن أشهر مسرحياتها “دماء على ستار الكعبة” و”رابعة العدوية” ،”الفتى مهران”، “الناس اللي في السما التامنة”، “سكة السلامة”، “السلطان الحائر”، “الندم”، و”دائرة الطباشير القوقازية”. كما شاركت في أعمال درامية وتلفزيونية وسينمائية مهمة.

وقدمت أيوب كذلك مسرحية “الذباب” للكاتب والفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر، الذي حضر العرض في القاهرة رفقة سيمون دي بوفوار.

وفي حوار مع التلفزيون المصري، وصفت أيوب التمثيل بأنه “لم يكن وظيفة، بل هو نوع من المقاومة. مقاومة الجهل والتفاهة والخوف”.

في عام 1977، منح الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان أيوب وسام الفارس، بعد عرضها مسرحية “فيدرا” للكاتب الفرنسي جان راسين مع فرقتها على مسرح الأوبرا الفرنسية لخمس عشرة ليلة مسرحية متتالية. وفي مصر، تلقت أيوب وسام الاستحقاق من الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر عام 1966. كما نالت وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد عام 1983.