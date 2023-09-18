سياسة | عربي | فلسطين

رحيل فنان الثورة الفلسطينية وقائد فرقة العاشقين 

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

رام الله: توفي مساء أمس الأحد الفنان اللبناني حسين منذر، الملقب بفنان الثورة الفلسطينية وقائد فرقة العاشقين المعروفة بأغانيها الوطنية.

ونعاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال في بيان: “إن فلسطين فقدت ابنا من أبنائها المناضلين الأوفياء الذين كرسوا حياتهم لخدمة الثورة الفلسطينية عبر مسيرة فنية ونضالية شكل خلالها نموذجا فنيا سيظل خالدا في الوجدان الوطني الجمعي لشعبنا”.

وأضاف “أن الفنان الراحل حوّل بأغانيه وأناشيده الوطنية تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة ومعاركها وبطولاتها إلى صورة حية؛ من خلال فرقة العاشقين التي اقترن اسم الفنان الراحل بها”.

ولد منذر في بعلبك، وكان قائدا لفرقة أغاني العاشقين الفلسطينية التي تأسست في عام 1978.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، فقد وضع الفنان الراحل بصماته الصوتية على ما يزيد على 300 أغنية وطنية، ومن أشهر أغانيه “من سجن عكا وطلعت جنازة” و”يا طالع ع جبال النار” و”اشهد يا عالم علينا وعبيروت” و”هبت النار”.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

في ضرورة السلطة الوطنية الفلسطينية
27 - يوليو - 2023
«كفر قاسم» لبرهان علوية: سياقٌ روائي لأفلام الثورة التسجيلية
16 - سبتمبر - 2021
أفلام الثورة الفلسطينية: استعادات معرفيّة راهنة
10 - مارس - 2021
حركة “فتح” تحيي انطلاقتها الـ56 دون تجمعات جماهيرية بفعل جائحة كورونا
1 - يناير - 2021

اشترك في قائمتنا البريدية