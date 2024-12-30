رحيل كارتر: كامب دافيد أم ميراث الإمبراطورية؟

رحل جيمي كارتر الرئيس الـ39 للولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز 100 عام، هي مدّة البقاء الأطول لأيّ خلف له في المنصب السياسي الأرفع على امتداد التاريخ الأمريكي والعالم بأسره، وبالتالي شكّل ميراثه خلال الرئاسة وما بعدها حصيلة متضاربة اختلطت فيها النجاحات والإخفاقات وضغط السنوات والعقود.

وللمواطنين في أمريكا أن يحكموا على الشطر الداخلي من تلك الحصيلة، فيستذكر بعضهم مصاعب ارتفاع التضخم والبطالة وأسعار الفائدة والوقود، فضلاً عن أزمة الرهائن الأمريكيين في طهران وفشل عملية إنقاذهم وما اقترن بالملف من إذلال للقوة الكونية الأعظم.

وللأمريكيين أيضاً، ولكن لشعوب العالم قبلهم، والشرق الأوسط خاصة، أن يحكموا على السياسة الخارجية التي اعتمدها كارتر بصدد الصراع العربي ــ الإسرائيلي، ابتداء من خيار اتفاقية كامب دافيد بين الرئيس المصري أنور السادات ورئيس حكومة الاحتلال مناحيم بيغن، والتي يشهد حاضر دولة الاحتلال الراهن وحرب الإبادة ضدّ قطاع غزّة على أن عناصر الفشل كانت كامنة في أساس منطلقاتها.

في سياق التأثيرات السلبية المدمرة ذاتها يتوجب النظر إلى ما سُمّي بـ«عقيدة كارتر» التي أعلنها الرئيس الأمريكي خلال خطابه حول حالة الأمة في 23 كانون الثاني/ يناير 1980، وصاغها مستشاره للأمن القومي زبغنيو بريجنسكي، وتضمنت تهديد واشنطن باللجوء إلى القوة في منطقة الخليج العربي رداً على التدخل السوفييتي في أفغانستان، ولردع النفوذ الشيوعي في تلك المنطقة. بريجنسكي نفسه، بموافقة تامة من رئيسه، كان مهندس ما سيُعرف تحت اسم «الصناعة الجهادية» وتشجيع تدفق الفصائل الإسلامية المتشددة إلى أفغانستان.

وإذ يتفق الكثيرون على أن «عقيدة كارتر» تلك كانت التبشير الأبكر والأوضح حول ميراث الإمبراطورية الأمريكية خلال العقود الأخيرة من الحرب الباردة، فإن سخرية التاريخ شاءت أن يكون صاحب النظرية أبرز الخاسرين من وراء الترويج لها على الصعيد الأمريكي الداخلي. وهكذا مُني كارتر بخسارة فادحة، ومهينة على أكثر من وجهة، في مسعى الترشيح لولاية رئاسية ثانية أمام منافسه رونالد ريغان.

ولا عجب بالتالي أن تكتمل مفارقات التاريخ حين يصبح كارتر شخصية مختلفة بعد مغادرة البيت الأبيض، فصدرت عنه تصريحات شديدة النقد للنظام السياسي الأمريكي ولموقع الولايات المتحدة العالمي، كما انخرط في الملفات الإغاثية والإنسانية، وأنشأ منظمة للتحقق من حرية الانتخابات ونزاهتها في أربع رياح الأرض، وكل هذه الأنشطة على نحو غير مألوف بالنسبة إلى أي رئيس أمريكي خارج الوظيفة.

وكما تُستحضر لقاءاته مع قادة «حماس» خلال ربيع 2009 في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة، وتصريحاته الرافضة للاستيطان والتمييز العنصري في الضفة الغربية، كذلك لا تُنسى اجتماعاته مع رأس النظام السوري بشار الأسد خلال الفترة ذاتها والتي سجلت صمته التام على فظائع انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وبين اتفاقيات كامب دافيد التي جلبت له جائزة نوبل للسلام، وميراث إمبراطورية التدخل العسكري والتعاطي مع الطغاة والمستبدين، لا يلوح أن ذمة التاريخ سوف تكون عالية التسامح مع حصيلة كارتر المختلطة المتضاربة.