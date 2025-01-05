رحيل محمد السكتاوي المدير العام لفرع منظمة العفو الدولية في المغرب- (تدوينات)

الرباط- “القدس العربي”:

رزئ المشهد الحقوقي المغربي، السبت، بوفاة محمد السكتاوي (73 عاما)، المدير العام لفرع منظمة العفو الدولية في المغرب، إثر أزمة قلبية وذلك في إحدى المصحات الخاصة بالعاصمة الرباط.

ونقل عن حقوقيين من زملاء الراحل، أن محمد السكتاوي لفظ أنفاسه الأخيرة جراء إصابته بنوبة قلبية، مع العلم أنه كان يعاني من تداعيات المرض الذي غيبه عن العديد من اللقاءات منها حضور جائزة “الأركانة” الشعرية، وفق ما أفاد به رئيس بيت الشعر، مراد القادري الذي نشر النعي ومعه رسالة اعتذار من الراحل عن حضور الفعالية.

ويعدّ السكتاوي من أبرز الوجوه الحقوقية في المغرب، وكان يشغل منصب المدير العام لفرع منظمة العفو الدولية في المغرب، وهو من مواليد مدينة القصر الكبير (شمال) سنة 1952، وزاوج بين نضاله الحقوقي والسياسي والنقابي، حيث كان نقابيا في قطاع التعليم ضمن الكونفدرالية المغربية للشغل، كما انتمى لكل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الطليعة الديمقراطي.

وشكل رحيله المفاجئ صدمة لدى زملائه وأصدقائه وعموم المشهد الحقوقي والسياسي المغربي، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات حزينة تنعي غيابه وتعدد مناقبه وأجمعت كلها على نبل أخلاقه وصدق نضاله.

ونعى المجلس الوطني لحقوق الإنسان “مؤسسة رسمية”، رحيل محمد السكتاوي عبر تدوينة على فيسبوك جاء فيها “ببالغ الحزن وعميق الأسى، تلقينا خبر وفاة محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية- فرع المغرب وواحد من أبرز الفاعلين الحقوقيين في المغرب”، وأضاف أنه “أمام هذا المصاب، يتقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأصدق عبارات التعازي والمواساة لزوجته وعائلته ورفاقه في النضال”.

مراد القادري رئيس بيت الشعر في المغرب، نشر نص تدوينة حزينة أيضا، ذكر فيها واقعة غياب السكتاوي عن جائزة الأركانة، وأكد أنه “منذ أيام قليلة، وردّا على دعوتي له لحضور حفل جائزة الأركانة العالمية للشعر، كتب إلي السي محمد السكتاوي: (صديقي العزيز مراد القادري، أعتذر أني لن أستطيع أن أحضر معكم في حفل الشعر الكبير جائزة أرگانة العالمية، فأنا منذ خمسة أيام في قسم الإنعاش بإحدى عيادات الرباط في وضع حرج ولا أدري متى تستقر حالي ويصبح في إمكاني العودة إلى حياتي الطبيعية، لذلك من الصعب أن ألتزم بأمر آت قد لا أوفي به، بالغ شكري على ترحيبك بشخصي وصفاء عبارتك الصادقة، ولعلك تعرف أيها العزيز ما أكنه لك من احترام ومحبة من زمن قديم، وكم أتمنى أن ألتقي بك تحت “بيت الشعر” أو تحت شجرة تين ظليلة في حقول بني خلاد الجميلة. كل التقدير لك).

وزاد القادري في تدوينته “كم يؤلمني أن الوعد الذي ضربه لي السي محمد السكتاوي يتعذر الوفاء به، فقد غادرنا هذا الصباح الشاعر والمناضل الحقوقي الذي أحببته كثيرا. عزاؤنا واحد في هذا الفقد الكبير، أتقدم باسم بيت الشعر في المغرب بصادق العزاء وخالص المواساة لزوجته الأخت لطيفة ولابنته ميسون، ولكل الأهل والأحباب، داعيا الله أن يشمله برحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

من جهته خصص الصحافي القيدوم بوشعيب الضبار تدوينة قال فيها “وداعا سي محمد السكتاوي”، وأكد أن “ابتسامته، كانت دائما تسبق يده الممدودة للتحية، وصفاء قلبه تعكسه ملامحه الطيبة الودودة، كل من عرفه عن كثب، يدرك مدى وفائه للصداقة، وللقيم النبيلة في الحياة”.

وحسب بوشعيب، فـ”هذا هو الأستاذ محمد السكتاوي، الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية، فرع المغرب، والمناضل الملتزم فعلا وقولا بالدفاع عن حقوق الانسان، والشاعر الذي طالما تغنى في قصائده، وسط فضاءات بني خلاد، بالإنسان في كل مكان، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه”.

أما “مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية”، فقد وصف الراحل بـ”أحد القادة البارزين لحركة حقوق الإنسان المغربية”، مؤكدا أن الراحل “عاش مسارا نضاليا طويلا بمحطاته السياسية والنقابية والحقوقية بما في ذلك أداء ضريبة نضاله في سنوات الرصاص، إلى أن انخرط في تجربة منظمة العفو الدولية التي كان المرحوم من الأعضاء المؤسسين لها في مطلع التسعينات، وإدارتها بحنكة وحكمة حتى في الظروف التي عرفت صعوبات فعلية”.

وأبرز المركز في تدوينته أن الفقيد قد عرف عنه “حسه الحقوقي الرفيع، وتمييزه الرفيع بين السياسي والحقوقي، وعمقه الإنساني وبعده الإبداعي الذي يعكس شخصية متعددة الأبعاد معانقة لقضايا الحياة والوطن والإنسانية”، مشيرا إلى أنه يفقد “أحد أصدقائه الأوفياء الذي ظل يكن تقديرا خاصا لعمله وتجربته، والمشاركة في العديد من أنشطته”.

وحسب محمد الغلوسي، رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، فإنه برحيل محمد السكتاوي “تفقد الحركة الحقوقية رمزا من رموزها الكبار”، فيما وصفته “فيدرالية رابطة حقوق النساء” بـ”المناضل الحقوقي البارز، والإنسان الطيب والخلوق، الكاتب والشاعر بلا حدود”.

المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب بدوره قال عن الراحل في تدوينة نعي إنه “صديق الاتحاد وصديق المغرب الثقافي والشعري والحقوقي”، كما وصفه بـ”الشاعر المناضل وأحد أعمدة الحركة الحقوقية في المغرب”.

وشيع الراحل إلى مثواه الأخير بعد صلاة عصر السبت، في مقبرة الشهداء بالرباط، التي غصت بحضور كبير ووازن للحركة الحقوقية ممثلة في عدد من الوجوه المعروفة، إلى جانب وجوه سياسية رافقت السكتاوي في آخر مسير له فوق الأرض.