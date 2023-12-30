رداً على الإعلام الإسرائيلي.. كندا تنفي دعم “الهجرة الطوعية” للفلسطينيين

نيويورك: نفت كندا ما تداوله الإعلام الإسرائيلي بأن وزير الهجرة مارك ميلر صرّح، خلال زيارته إلى تل أبيب قبل أيام، بدعم أوتاوا “الهجرة الطوعية” للفلسطينيين إلى بلاده.

جاء ذلك على لسان جيفري ماكدونالد، مستشار الاتصالات في الحكومة الكندية، خلال تصريح أدلى به لـ “الأناضول”.

وقال ماكدونالد إن كندا تعمل مع شركائها في المنطقة لإجلاء مواطنيها وحاملي الإقامات الكندية وأفراد عائلاتهم ممن تتوفر لديهم الشروط اللازمة، من قطاع غزة، وتقدم التسهيلات اللازمة بخصوص ذلك.

وأضاف أن كندا ستطلق برنامجاً للهجرة يتيح لسكّان قطاع غزة الذين لديهم أقارب كنديون أن يتقدّموا بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة، على أن تعطي الأولوية لطلباتهم وعمليات تقييمها.

Le ministre canadien de l'Immigration, Marc Miller, annonce de nouvelles mesures permettant aux personnes ayant des membres de leur famille à Gaza de les faire venir plus facilement au Canada. 🇨🇦 https://t.co/9oWhlgFyPE — Marc St-Cyr (@montreal110) December 21, 2023

ونفى ماكدونالد صحة ما تداوله الإعلام العبري بأن وزير الهجرة الكندي صرح بدعم بلاده “الهجرة الطوعية” للفلسطينيين إلى كندا، مؤكداً أن “هذه الأخبار كاذبة ولا صحة لها”.

يأتي ذلك بعد ما نشرت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال، في اجتماع له مؤخراً مع نواب حزب الليكود في الكنيست، إن “مشكلتنا هي الدول المستعدة لاستقبال اللاجئين. نعمل على حل هذه المشكلة”.

وفي كلمة له خلال الاجتماع، تطرق النائب داني دانون إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لافتاً إلى أن وزير الهجرة الكندي “تحدث علناً” عن الأمر خلال زيارته تل أبيب.

ودعا النائب الإسرائيلي إلى تشكيل فريق معني بهجرة الفلسطينيين إلى دول أخرى، ليرد عليه نتنياهو بالقول: “نعمل من أجل هذا”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة “21 ألفاً و507 شهداء، و55 ألفاً و915 إصابة، معظمهم أطفال ونساء”، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

(الأناضول)