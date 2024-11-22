رداً على تصويت الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. إيران ستضع في الخدمة “أجهزة طرد مركزي متطورة” 

منشأة نووية في منطقة زردانجان في أصفهان، 19 أبريل 2024، لقطة الشاشة من فيديو

طهران: قالت إيران، الجمعة، إنها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي “الجديدة والمتطورة”، رداً على قرار تبنّته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد طهران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في ما يتعلق ببرنامجها النووي.

وجاء في بيان مشترك صادر عن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية الإيرانية: “أصدر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أمراً باتخاذ إجراءات فعالة، بما فيها وضع مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة، وبأنواع مختلفة في الخدمة”.

وأيّد مشروع القرار، الذي طرحته على التصويت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بدعم من الولايات المتحدة، 19 دولة من أصل 35، وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت.

وأتى القرار بعد قرار آخر صدر في حزيران/يونيو، فيما التوتر على أشدّه بشأن برنامج إيران النووي، مع مخاوف من أن طهران تحاول تطوير السلاح النووي، وهو الأمر الذي تنفيه السلطات الإيرانية.

(أ ف ب)