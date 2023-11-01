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رداً على سؤال مقيمين في أمريكا: مجلس الفتوى الموريتاني يمنع الهجرة لبلد يعمّه الحرام

منذ 50 دقيقة

صورة من الأرشيف لمسلمات من أفغانستان بملابسهن التقليدية احتفالاً بعيد إسلامي في الولايات المتحدة- رويترز

عبد الله مولود
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نواكشوط- «القدس العربي»: أكد مجلس الفتوى والمظالم في موريتانيا، وهو أعلى هيئة استشارية دينية، في آخر فتوى يصدرها رداً على سؤال من موريتانيين مهاجرين إلى أمريكا، أنه “لا يجوز للمسلم أن يهاجر إلى بلَدٍ يعُمُّه الحرام، ولا يوجدُ فيها كسبٌ حلالٌ، فذلك ليس ممّا يُطلَب به الغنى؛ فإنّ المال بيد الله، وما عند الله لا يُطلَب إلّا بطاعته”.

وسأل المستفتون عما إذا كانت هناك رخصة للعمل في نشاطات مشبوهة، كالمطاعم التي فيها موائد الخنزير، والمراكز التجارية الخاصة ببيع المواد الغذائية المختلطة بالخمور.

فأوضح المجلس أن “من هاجر إلى بلد يظُنّ أنه يجدُ فيه عملاً حلالاً، ولم يجِدْه فلينصرف إلى غيرِه، فإنّ الحلالَ، والحمد لله، كثيرٌ، ومن لم يستطع أن ينصرف إلى غيرِ ذلك البلد، فيجوز له من ذلك العمل المحرّم ما يسُدُّ ضرورتَه، وحدّ الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع الإنسان إن فقدَه في الهلاك، أو أن تلحقه مشقة لا يُطيقُ تحمُّلَها، فإذا لم يجد ما تزول به ضرورته إلا بعمل محرَم، فلا حرج عليه فيه”.

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