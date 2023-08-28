رداً على وزير التعليم الفرنسي.. مجلس الديانة الإسلامية يشدد: العباءة ليست زيًا دينيًا إنها شكل من أشكال الموضة- (تغريدة وفيديو)

باريس- “القدس العربي”:

عبر عبد الله زكري، نائب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، عن أسفه لقرار الحكومة الفرنسية حظر ارتداء العباءة في المدارس الفرنسية، مُشدداً على أن هذا اللباس لم يكن قط رمزاً أو علامة دينية.

وأضاف عبد الله زكري القول في مداخلة مع قناة “بي ف أو تي في”، تعقيباً على إعلان وزير التعليم الجديد غابريال آتال عن حظر العباءة في المدارس الفرنسية: “كان بإمكان الوزير آتال أن يتبادل الآراء ويطلب رأي الزعماء الدينيين. بالنسبة لي، العباءة ليست لباساً دينياً، بل هي شكل من أشكال الموضة”.

🔴 EN DIRECT

"L'abaya n'est pas une tenue religieuse, c'est une forme de mode": le vice-président du CFCM répond à Attalhttps://t.co/PTeYlQ0i0q pic.twitter.com/mtQFe1miUi — BFMTV (@BFMTV) August 28, 2023

وأوضح نائب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، قائلاً: “إذا ذهبت إلى بعض المتاجر، تجد عباءات. إنها فستان طويل وفضفاض في نفس الوقت، ولا علاقة لها بالدين”، معتبرا أن الوزير يتحدث باندفاع، لكن يجب أن يكون هناك نص يحدد من خلال وزير التعليم كيف يُريد حظر العباءة و”دوافعه”.

وحذر عبد الله زكري قائلا: “نحن في دولة القانون، هناك العدالة، وهناك مجلس الدولة. ننتظر نص الوزير ودوافعه”، مضيفاً أنا “مندهشٌ” من أن مسألة العباءة في الفصول الدراسية أصبحت “أولوية” بالنسبة للحكومة، في الوقت الذي تشعر فيه فرق التدريس بالقلق من نقص الإمكانيات، ومن نقص المعلمين، ومن مشاكل عديدة في المدارس.

وقال وزير التعليم الفرنسي غابريال أتال في مقابلة مع تلفزيون “تي إف 1” الفرنسي مساء الأحد، بمناسبة الدخول المدرسي، أنه سيحظر ارتداء “العباءة” في المدارس الفرنسية، معتبراً أن “ارتداء هذا الزي الإسلامي يعد انتهاكا للقوانين العلمانية الصارمة المطبقة في مجال التعليم في فرنسا”.

🔴 "L'abaya ne pourra plus être portée à l'école", annonce @GabrielAttal, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse ▶ #LE20H d'@ACCoudray pic.twitter.com/93bIbkSd02 — TF1Info (@TF1Info) August 27, 2023

وأوضح آتال أنه سيضع “قواعد واضحة على المستوى الوطني “سيتعين على مديري المدارس اتباعها في جميع أنحاء فرنسا اعتبارا من 4 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وجاء قرار وزير التعليم الفرنسي الجديد في خضم الجدل المتصاعد في الأسابيع الأخيرة بشأن الارتداء المتزايد للعباءة، الزّي الطويل الفضفاض، من قبل الفتيات في مدارس فرنسا، والسؤال: هل هي لباس تقليدي أم ديني؟.

هذا الجدل دفع وزير التعليم السابق باب ندياي إلى الاجتماع برؤساء الأكاديميات المختلفة لتقييم الحوادث المتعلقة بارتداء هذه الفساتين الفضفاضة والطويلة، معتبرا أن تقدير الطابع الديني من عدمه للعباءة والفساتين الطويلة والفضفاضة التي يتزايد ارتدائها في المدارس، يعود إلى مديري المدارس، الذين وجه إليهم تعميماً بشأن كيفية التعامل مع هذه الظاهرة، بما في ذلك الحوار والنقاش مع الفتيات اللواتي يرتدين العباءة وأوليائهن. وينص التعميم على إمكانية أن يتخذ رئيس المؤسسة “عقوبات يمكن تطبيقها عندما يتعذر إنهاء الحوار مع الأسرة”.

لكن الوزير رفض “نشر كتالوغات لا نهاية لها لتحديد أطوال الفساتين”. وكان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM) قد شدد وقتها، في شهر يونيو الماضي، على أن العباءة ليست علامة دينية إسلامية. في حين، ندد اليسار بما وصفها بـ”شرطة الملابس”.

وعبر وقتها بعض مديري المدارس عن استيائهم من “تحويلهم إلى حكام بما يسمح وما لا يسمح بلبسه داخل مؤسساتهم”، بينما اعتبرت فئة أخرى منهم أنها تجد نفسها بلا حول ولا قوة أمام الغموض حول تحديد في أي خانة تندرج العباءة.