ردا بالمثل.. أفغانستان تستهدف الأراضي الباكستانية

كابل: أعلنت أفغانستان السبت أن قواتها استهدفت الأراضي الباكستانية ردا على غارات جوية نفذتها باكستان.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع في الحكومة الأفغانية المؤقتة، السبت، أنه تم استهداف المواقع التي تم فيها التخطيط لشن هجمات على أفغانستان في الأراضي الباكستانية.

وقال البيان: “في إطار الرد بالمثل تم استهداف العديد من الملاجئ والمراكز التابعة لعناصر الشر ومؤيديهم، حيث تمت الهجمات ضد أفغانستان، على الجانب الآخر من الخط الافتراضي (خط ديورند)”.

وترفض الحكومات في أفغانستان بما فيها الإدارة الحالية، خط ديورند الذي يرسم الحدود بشكل رسمي بين البلدين على الساحة الدولية، حيث تبرز نقاط المراقبة التي أقامها الجانب الأفغاني على هذا الخط كخلاف هام بين الطرفين.

وأفاد موقع قناة “طلوع نيوز” الاخبارية، السبت، أن الاشتباكات متواصلة بين القوات الحدودية للبلدين منذ الليلة الماضية على الحدود الباكستانية مع إقليمي خوست وبكتيا الأفغانيين.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن القوات الأفغانية أشعلت النار في بعض نقاط التفتيش التابعة للقوات الباكستانية في منطقة علي شير في خوست، كما استولت على نقطتي تفتيش تابعتين للقوات الباكستانية في منطقة داند باتان بولاية بكتيا، وأن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 19 جنديا باكستانيا و3 مواطنين أفغان.

والثلاثاء، قصفت طائرات حربية باكستانية، مناطق مختلفة في ولاية بكتيكا الأفغانية الحدودية، قالت إسلام آباد أنها استهدفت مواقع لحركة طالبان باكستان، بينما أعلنت كابل أن الغارات الباكستانية أسفرت عن مقتل 46 مدنياً.

وشهدت الأقاليم الباكستانية مثل خيبر بختونخوا وبلوشستان، المتاخمة لأفغانستان، زيادة كبيرة في الهجمات الإرهابية في السنوات الأخيرة.

وتتهم إسلام أباد حركة طالبان الباكستانية، بشن هجمات انطلاقا من قواعدها في أفغانستان، فيما ترفض الحكومة الأفغانية هذه الاتهامات.

(الأناضول)