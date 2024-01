ردا على اتهامه بمعاداة السامية.. إيلون ماسك يزور “أوشفيتز” ويقول: طموحي أن أكون يهوديا

كراكوفا (بولندا): شارك إيلون ماسك، اليوم الاثنين، بجولة وصفها بأنها “مؤثرة جدا” في معسكر أوشفيتز ببولندا ودافع عن منصة “إكس” ضد اتهامات بمعاداة السامية بعد أسابيع فقط من إثارة عاصفة سياسية من خلال تأييد نظرية مؤامرة معادية لليهود.

وبحسب وكالة فرانس برس قالت الجمعية اليهودية الأوروبية إن ماسك وضع إكليلاً من الزهور وشارك في حفل تأبيني في معسكر الموت النازي السابق إلى جانب رئيس الجمعية الحاخام مناحيم مارغولين. وأظهرت الصور ماسك في الموقع مع ابنه على كتفيه.

وقال ماسك في ندوة استضافتها الجمعية في مدينة كراكوفا القريبة في جنوب بولندا “كان أمرًا مؤثرًا للغاية ومحزنًا ومأسويًا للغاية أن يفعل بشر هذا ببشر آخرين.. إنه يصدمك في صميم قلبك عندما تراه بأم العين”.

وقال ماسك: “لقد نشأت وسط الكثير من اليهود، وذهبت إلى المدرسة التحضيرية العبرية في جنوب إفريقيا”.

وأضاف ” اسمي (إيلون) يهودي جدًا”، فرد مدير الندوة المعلق الصهيوني الأمريكي بان شابيرو أنه اضطر للإشارة إلى أن إيلون رغم أنه اسمه يهودي، لكنه ليس يهوديا، عكس ما يتم ترويجه”. وأكد ماسك ” نعم اسمي (إيلون) يهودي جدًا”. وزاد “زرت إسرائيل عندما كان عمري 13 عامًا، ومعظم أصدقائي يهود، وأحيانًا أنسى ..هل أنا يهودي؟.. وطموحي أن أكون يهوديا”.

Elon Musk: “I grew up around a lot of Jewish people, I went to Hebrew preschool — my name is pretty Jewish.”

“I went to Israel when I was 13 — most of my friends are Jewish, sometimes I forget ‘Am I Jewish?’, I’m Jew-ish, aspirationally Jewish.” pic.twitter.com/RtJDeyktxk

— Censored Men (@CensoredMen) January 22, 2024