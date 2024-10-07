ردا على المجازر.. “القسام” تهاجم الجيش الإسرائيلي خلال توغله بجباليا- (فيديو)

غزة: أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة “حماس”، الاثنين، تنفيذ عمليات عسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في مخيم جباليا ومناطق أخرى شمالي قطاع غزة و”التي ارتكبت مجازر ضد المدنيين الفلسطينيين هناك”.

القسـ.ـام تنشر مقطعا لإيقاع قوة إسرائيلية بكمين محكم في منطقة "الحاووز التركي" غرب جباليا #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/QlWYUNRqVa — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 7, 2024

وقالت القسام في بيان على “تلغرام”: “مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة غرب معسكر جباليا شمال القطاع، ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهم”.

وتابعت، في بيان ثان، إن مقاتليها تمكنوا من “استهداف قوة صهيونية مكونة من 10 جنود صهاينة بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح شمال مدينة غزة”.

وأفادت “القسام” بأن مقاتليها رصدوا “هبوط الطيران المروحي للإخلاء”.

كما قالت في بيانين منفصلين إن مقاتليها “استهدفوا ناقلة جند بقذيفة الياسين 105 وقنصوا جنديا في منطقة التوام شمالي القطاع”.

والأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في بلدة ومخيم جباليا (شمال) بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة، وذلك بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية لشمالي القطاع منها “جباليا” هي الأعنف منذ مايو/ أيار الماضي.

هذه الهجمة تسببت باستشهاد ما لا يقل عن 30 فلسطينيا، وفق ما أفادت به مصادر طبية وشهود عيان.

وتتواصل الاثنين، الغارات العنيفة على جباليا في حين قال جهاز الدفاع المدني في بيان إنه تم “انتشال 18 مواطنا بين شهيد وجريح جراء قصف تجمعا للمواطنين أمام سوبرماركت أبو قمر بالمخيم”.

وفي وسط القطاع، قالت القسام في 3 بيانات، إن مقاتليها “استهدفوا شمال مخيم البريج، دبابة من نوع (ميركافاه) بقذيفة الياسين 105، وقصفوا القوات المتوغلة هناك بقذائف الهاون، كما قنصوا جنديا إسرائيليا”.

وأشارت “القسام” إلى أنها وبالتعاون مع سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، وعدد من فصائل المقاومة (لم تسمها)، قصفت “جميع المواقع العسكرية المهمة في محور نتساريم (فاصل بين شمالي وجنوبي القطاع)، بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل والصواريخ”.

والسبت، أنذر الجيش الإسرائيلي، الفلسطينيين الذين يقطنون بمناطق واسعة في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة بإخلاء منازلهم قسرا استعدادا تنفيذ عملية عسكرية بهذه المناطق.

ولم يصدر تعقيب رسمي فوري من الجيش الإسرائيلي على بيانات القسام.

وبحلول الاثنين يمر عام على الإبادة المتواصلة التي تنفذها إسرائيل في غزة، بدعم أمريكي، أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال “الإبادة الجماعية” وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)