ردا على ترامب.. ماكرون: زيلينسكي رئيس “شرعي”

باريس: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس “شرعي”، وإنه على خلاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تولى منصبه من خلال عملية انتخاب حرة.

وكان ماكرون يعلق على تنديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيلينسكي ووصفه بأنه “دكتاتور بلا انتخابات”.

وكان من المفترض أن تنتهي ولاية زيلينسكي الممتدة لخمس سنوات في 2024، لكن لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل الأحكام العرفية التي فرضتها كييف في فبراير/ شباط 2022 ردا على الغزو الروسي الشامل.

وجاء حديث ماكرون خلال جلسة أسئلة وأجوبة على وسائل التواصل الاجتماعي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى جعل الشعب الفرنسي أكثر وعيا بتأثير حرب أوكرانيا، والدور الدبلوماسي الفرنسي، والتغير الكبير في موقف الولايات المتحدة تجاه الصراع منذ تولى ترامب منصبه قبل شهر.

(أ ف ب)