ردا على تشكيل قوة مدعومة من أمريكا في البحر الأحمر.. إيران: لا يمكن لأحد أن يتحرك في منطقة نهيمن عليها

دبي: ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الخميس، أن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، حذر من أن مقترح تشكيل قوة متعددة الجنسيات مدعومة من الولايات المتحدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر سيواجه “مشكلات استثنائية”.

وجاءت تصريحات أشتياني بعد أن قالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها تجري محادثات مع دول أخرى لتشكيل تلك القوة في أعقاب سلسلة من الهجمات نفذها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن على سفن في البحر الأحمر.

وقال أشتياني لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية الرسمية في تصريحات نشرتها اليوم الخميس: “إذا اتخذوا مثل هذه الخطوة غير العقلانية، فسوف يواجهون مشكلات استثنائية”.

وأضاف: “لا يمكن لأحد أن يتحرك في منطقة نهيمن عليها” في إشارة إلى البحر الأحمر.

ولم يحدد أشتياني أي إجراءات لدى إيران الاستعداد لترد بها على تشكيل قوة للبحر الأحمر تدعمها الولايات المتحدة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للصحافيين الأسبوع الماضي، إن واشنطن تجري محادثات مع “دول أخرى” بشأن تشكيل “قوة عمل بحرية لضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر” لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

وهاجم الحوثيون سفناً في ممرات شحن حيوية، وأيضا عبر إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل على بعد أكثر من ألف ميل من مقرهم في العاصمة اليمنية صنعاء.

وعززت القوات البحرية الأمريكية والفرنسية تواجدها في البحر الأحمر لحماية السفن من خطر استيلاء أو هجوم الحوثيين عليها.

(رويترز)