سياسة | دولي | أوروبا

ردا على سؤال عما إذا كان سيحذو حذو بايدن.. شولتس يعلن اعتزامه الترشح للمستشارية

24 - يوليو - 2024

المستشار الألماني أولاف شولتس

حجم الخط
0

برلين: أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن ترشحه مرة أخرى لمنصب المستشار خلال الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في خريف العام المقبل.

وخلال المؤتمر الصحافي الصيفي التقليدي، قال شولتس في برلين الأربعاء: “بوصفي مستشارا سأترشح لأصبح مستشارا مرة أخرى”.

يذكر أن شولتس ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا الذي يضم أيضا حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وأضاف شولتس أن حزبه الاشتراكي هو حزب موحد جدا. وقال: “نحن جميعا مصممون بحزم على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة والفوز بها معا”.

جاء ذلك بعد أن سئل شولتس في وقت سابق عما إذا كان يود أن يحذو حذو الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أعلن عن عدم ترشحه مرة أخرى للرئاسة، وحينها رد شولتس على السؤال بقوله بلهجة واضحة: “شكرا على السؤال اللطيف والودي للغاية”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

هل سيتعين على المستشار الألماني الانسحاب على غرار بايدن؟
22 - يوليو - 2024
تسريبات عن خطة سرية للجيش الألماني وشولتس يدافع عن نشر صواريخ أمريكية في بلاده لردع روسيا
12 - يوليو - 2024
برلماني ألماني سابق لـ”القدس العربي”: تراجع أحزاب الائتلاف الحاكم عقوبة الصوت العربي من أجل حرب غزة
10 - يونيو - 2024
شولتس يزور المنتخب الألماني في غرفة تبديل الملابس بعد التعادل السلبي مع أوكرانيا
4 - يونيو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية