ردا على سؤال عما إذا كان سيحذو حذو بايدن.. شولتس يعلن اعتزامه الترشح للمستشارية

برلين: أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن ترشحه مرة أخرى لمنصب المستشار خلال الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في خريف العام المقبل.

وخلال المؤتمر الصحافي الصيفي التقليدي، قال شولتس في برلين الأربعاء: “بوصفي مستشارا سأترشح لأصبح مستشارا مرة أخرى”.

يذكر أن شولتس ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا الذي يضم أيضا حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وأضاف شولتس أن حزبه الاشتراكي هو حزب موحد جدا. وقال: “نحن جميعا مصممون بحزم على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة والفوز بها معا”.

جاء ذلك بعد أن سئل شولتس في وقت سابق عما إذا كان يود أن يحذو حذو الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أعلن عن عدم ترشحه مرة أخرى للرئاسة، وحينها رد شولتس على السؤال بقوله بلهجة واضحة: “شكرا على السؤال اللطيف والودي للغاية”.

(د ب أ)