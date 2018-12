ردا على “سي آي إيه”.. السعودية: ولي العهد لم يتواصل مع أي مسؤول حول إيذاء خاشقجي

واشنطن: جددت السعودية رفضها للاتهامات التي تزعم وجود صلة لولي العهد محمد بن سلمان بمقتل الصحافي جمال خاشقجي، إثر تصاعد تلك الاتهامات مجددا من قبل أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي استمعوا إلى إحاطة بهذا الصدد قدمتها مديرة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، الثلاثاء.

فعقب إحاطة “هاسبل”، أبدى عدد من السيناتورات قناعة أكبر بمسؤولية بن سلمان عن قتل خاشقجي، معتبرين أنه “لم يعد شريكا موثوقا” للولايات المتحدة.

وردا على ذلك، قالت المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن، فاطمة باعشن، عبر “تويتر”: “ولي العهد لم يتواصل في أي وقت من الأوقات مع أي مسؤول سعودي في أي جهة حكومية حول إيذاء المواطن جمال خاشقجي.. نرفض رفضا قاطعا أي اتهامات تزعم وجود صلة لولي العهد بهذا الحادث المروع”.

واعتبرت المتحدثة أن السعودية “كانت صريحة في معالجة هذا الخطأ المأساوي، ومحاسبة المسؤولين عنه، ووضع الإجراءات التصحيحية لضمان عدم تكرار فجوة مؤسسية بهذه الطبيعة الكارثية مرة أخرى”.

At no time did HRH the Crown Prince correspond with any saudi officials in any government entity on harming Jamal Khashoggi, a Saudi citizen. We categorically reject any accusations purportedly linking the Crown Prince to this horrific incident.

