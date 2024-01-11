زعيم الحوثيين في اليمن: أي هجوم أمريكي لن يمر دون رد- (تغريدة وفيديو)

اليمن: قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين في اليمن اليوم الخميس في كلمة بثها التلفزيون إن أي هجوم أمريكي على الحوثيين في اليمن لن يمر دون رد.

وأضاف أن أي رد من هذا القبيل سيكون أكبر من الرد الأخير الذي استهدفت فيه طائرات الجماعة المسيرة وصواريخها سفينة أمريكية في البحر الأحمر.

ومضى قائلا “نحن… أكثر عزما لاستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل ولن نتراجع عن ذلك”.

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أو على موقع المسيرة نت عبر الرابط :https://t.co/nYOzVgj9Bb — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) January 11, 2024

وفي وقت سابق أكدت جماعة “الحوثي” اليمنية، الخميس، أنها مستمرة في استهداف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل، وذلك في تعليقها على قرار لمجلس الأمن الدولي دعاها إلى وقف هجماتها في البحر الأحمر.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الرسمي للحوثيين محمد عبدالسلام، نشره عبر حسابه على منصة “اكس”.

وقال عبدالسلام: “بعد حوالي 100 يوم لجرائم الإبادة غير المسبوقة بحق أهالي غزة، يطالعنا مجلس الأمن الدولي بقرار موصوف بأنه إدانة لعمليات في البحر الأحمر؛ وهو إنما يشجع كيان الإجرام الصهيوني على مواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني”.

واعتبر أن “مجلس الأمن الدولي يدين نفسه بنفسه بهذا الانحياز الأعمى إلى جانب المحتل الصهيوني المجرم الذي يُلاحَق في محكمة العدل الدولية على جرائمه الوحشية (في إشارة إلى دعوى قدمتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة وبدأت أولى جلساتها الخميس)”.

وأردف المتحدث: “أمام غياب منطق العدالة وغلبة منطق القوة، فإن اليمن ماض بعون الله تعالى في دعم وإسناد غزة بالاستمرار في عملياته ضد السفن الإسرائيلية وكذلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وتابع: “القرار 2722 يمثل وصمة عار تاريخية لمجلس دولي يُعنى كما يدعي بحماية الأمن والسلم الدوليين، فإذا به يظهر على النقيض من وظيفته، بتحوله إلى منصة لتمرير الدول النافذة مثل أمريكا مشاريعها الاستكبارية والاستعمارية على حساب أمن وسلامة الشعوب في المنطقة والعالم”.

وأعاد المتحدث التأكيد على أن “سفن العالم لا خطر عليها ولا يوجد أي تهديد للملاحة الدولية في البحر الأحمر”، معتبرا أن “القرار 2722 محشو بالتضليل الأمريكي والأكاذيب الغربية المعروفة”.

– بعد حوالي 100 يوم لجرائم الإبادة غير المسبوقة بحق أهالي غزة يطالعنا مجلس الأمن الدولي بقرار موصوف بأنه إدانة لعمليات في البحر الأحمر وهو إنما يشجع كيان الإجرام الصهيوني على مواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

– إن مجلس الأمن الدولي يدين نفسه بنفسه بهذا الانحياز الأعمى إلى جانب… — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) January 11, 2024

واعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، قرارا يطالب جماعة الحوثي بالوقف الفوري لهجماتها على السفن في البحر الأحمر.

وأفاد مراسل الأناضول، أن القرار الذي صاغته الولايات المتّحدة واليابان اعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت.

ويطالب القرار الحوثيين “بالوقف الفوري للهجمات التي تعرقل التجارة الدولية، وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة”.

و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وأعلنت جماعة “الحوثي” الأربعاء في بيان، تنفيذها مساء الثلاثاء “عملية عسكرية مشتركة بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية وطائرات مسيرة استهدفت سفينة أمريكية كانت تقدم الدعم للكيان” الإسرائيلي.

وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تشكيل قوة مهام بحرية تضم عددا من الدول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.

(الأناضول)





