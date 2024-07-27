ردا على مظاهرة لليمين المتطرف.. مناهضو العنصرية يحتشدون في لندن

لندن: تجمع الآلاف من الأشخاص المناهضين للعنصرية في ميدان رسل بالعاصمة البريطانية لندن، السبت، ردا على مظاهرة نظمها أنصار اليمين المتطرف في ميدان ترفلغار.

وقال مراسل الأناضول إن المشاركين في الفعالية ساروا إلى شارع وايت هول المتصل بشارع داوننغ الشهير الذي يضمن المبنى رقم 10 وهو مقر رئاسة الوزراء.

وردد الناشطون شعارات مناهضة للفاشية والعنصرية والمشاعر المعادية للمسلمين والتمييز، وسط تدابير اتخذتها الشرطة لمنع اصطدامهم مع أنصار اليمين المتطرف.

وفي الطرف المقابل، تجمع الآلاف من أنصار اليمين المتطرف بميدان ترفلغار الشهير، تحت قيادة ستيفن ياكسلي لينون، المعروف باسم تومي روبنسون.

وقال روبنسون في منشور عبر منصة “إكس” إنه المواطنين البريطانيين يعاملون وكأنهم أناس من الدرجة الثانية في بلاده، وأنهم سئموا هذا الوضع.

(الأناضول)