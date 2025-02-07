ردا على موقفها.. نتنياهو يقترح دولة فلسطينية في أراضي السعودية “الشاسعة”- (فيديو)

القدس: ردا على موقفها الثابت المتمسك بتأسيس دولة فلسطينية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن “السعودية لديها مساحات شاسعة وبإمكانها إقامة دولة فلسطينية عليها”.

جاء ذلك خلال رد نتنياهو على سؤال مذيع القناة “14” العبرية، مساء الخميس، بشأنّ تمسك السعودية بإقامة دولة فلسطينية من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال نتنياهو متهكما إن “السعودية لديها مساحات شاسعة، يمكنهم إقامة الدولة الفلسطينية هناك”.

وأضاف في مقابلة مع القناة الإسرائيلية المقربة منه: “لا يمكننا السماح بإقامة دولة فلسطينية هنا بعد أحداث السابع من أكتوبر”.

دولة فلسطينية في السعودية.. هكذا فاجأ نتنياهو مُحاوره أمس (شاهد)!! سأله المُحاور من “القناة 14” عن ردّ الرياض على تصريحات ترامب، ورفضها التطبيع دون “دولة فلسطينية”، فأجاب فيما بين السخرية أو الاستنكار: “دولة فلسطينية؟ إلا في حالة أنك تريد الدولة الفلسطينية في السعودية.. لديهم… pic.twitter.com/L0t0ebj05U — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) February 7, 2025

وزعم نتنياهو أنّ تصريحات السعودية حول ضرورة إقامة دولة فلسطينية لتطبيع العلاقات مع تل أبيب “ليست بالضرورة مؤشرا على الموقف النهائي لها”.

وواصل مزاعمه قائلا إن “الرياض لا تشترط إقامة دولة فلسطينية للتطبيع مع إسرائيل”.

غير أن الخارجية السعودية جددت في بيان فجر الأربعاء، رفضها إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة أن “هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات”، وأنها أبلغت الإدارة الأمريكية الحالية بذلك.

واشترطت السعودية في أكثر من مناسبة، موافقة الحكومة الإسرائيلية على قيام دولة فلسطينية على حدود 1967، مقابل تطبيع العلاقات.

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد أيام من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه وأن السعودية لم تعد تشترط تأسيس دولة فلسطينية للتطبيع مع إسرائيل، ما أثار رفضا إقليميا ودوليا واسعا.

(الأناضول)