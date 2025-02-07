ردا على موقفها.. نتنياهو يقترح دولة فلسطينية في أراضي السعودية “الشاسعة”- (فيديو)

القدس: ردا على موقفها الثابت المتمسك بتأسيس دولة فلسطينية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن “السعودية لديها مساحات شاسعة وبإمكانها إقامة دولة فلسطينية عليها”.
جاء ذلك خلال رد نتنياهو على سؤال مذيع القناة “14” العبرية، مساء الخميس، بشأنّ تمسك السعودية بإقامة دولة فلسطينية من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال نتنياهو متهكما إن “السعودية لديها مساحات شاسعة، يمكنهم إقامة الدولة الفلسطينية هناك”.
وأضاف في مقابلة مع القناة الإسرائيلية المقربة منه: “لا يمكننا السماح بإقامة دولة فلسطينية هنا بعد أحداث السابع من أكتوبر”.
سأله المُحاور من “القناة 14” عن ردّ الرياض على تصريحات ترامب، ورفضها التطبيع دون “دولة فلسطينية”، فأجاب فيما بين السخرية أو الاستنكار: “دولة فلسطينية؟ إلا في حالة أنك تريد الدولة الفلسطينية في السعودية.. لديهم… pic.twitter.com/L0t0ebj05U
وزعم نتنياهو أنّ تصريحات السعودية حول ضرورة إقامة دولة فلسطينية لتطبيع العلاقات مع تل أبيب “ليست بالضرورة مؤشرا على الموقف النهائي لها”.
وواصل مزاعمه قائلا إن “الرياض لا تشترط إقامة دولة فلسطينية للتطبيع مع إسرائيل”.
غير أن الخارجية السعودية جددت في بيان فجر الأربعاء، رفضها إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة أن “هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات”، وأنها أبلغت الإدارة الأمريكية الحالية بذلك.
واشترطت السعودية في أكثر من مناسبة، موافقة الحكومة الإسرائيلية على قيام دولة فلسطينية على حدود 1967، مقابل تطبيع العلاقات.
وتأتي تصريحات نتنياهو بعد أيام من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه وأن السعودية لم تعد تشترط تأسيس دولة فلسطينية للتطبيع مع إسرائيل، ما أثار رفضا إقليميا ودوليا واسعا.
لن تنعموا بالسلم أبدا في فلسطين يا بني إسرائيل مهما طالت الايام فسيتم تحرير فلسطين كلها .
هذه رسالة قوية للمطبعيين مفادها أن التطبيع يعني الخضوع للتوصيات و خدمة الامبريالية الصهيونية
الى الاخ عربي انت قلت هدي رسالة قوية الى المطبعين و مادا عن غير المطبعين الدي هرولوا و يريدون التطبيع يوم اصبح ترامب رئيس امريكا . و كن على علم سوف تطبع دالك الدولة قريبا مع اسراءيل خوفا من عنترة ترامب
يعجبني هذا الإصرار الصهيوني في بعث رسائل الإذلال ، لأصدقائه. هذا هو رد الجميل للمملكة العربية السعودية التي كانت تعبر عبر طريقها قوافل السلع الصهيونية أثناء حصار الحوثي للتجارة في البحر الأحمر
لماذا لا يعودوا إلى بلادهم الأصلية في المانيا و أوكرانيا و بريطانيا
الاصح ان تعودوا الى مكة والمدينة وتعيشوا بسلام مع اخوانكم ال سعود .. مكة عاش فيها اليهود والمسلمين لعقود طويلة حسب للتاريخ!!
نحن نعيش اليوم مع نخب غربية بثقافة فريدة من نوعها لا تفقه أدنى حد من حياة الشعوب والأمم، كله عندهم بزنس وتجارة، باعوا واشتروا الأطفال، والكبار في بيوت العجزة، والاسرة في خبر كان، والمجازر أمر عادي، وأن يعيش الناس في هذا البرد الشديد مشردين في الخيم لا مشكلة، حتى الجنس البشري ذكر وأنثى أصبح مبهما، ويريدون اليوم بيع وشراء الأوطان ألمهم أن ياكل الانسان ويشرب، ثم يختار وطنا في أي مكان، حقيقة مرة يجب أن تنتهي ونعود للعقلانية والانسانية والربانية. الله تعالى من فوق 7 سماوات لن يرضى بذلك، وسيغيره.
فلسطين منذ أكثر من 1400 سنة جز ء لا يتجزأ من الأمة العربية الاسلامية بحدودها المعروفة
وهي حق خالص للشعب العربي و أجياله القادمة لا يحق لأي كان التنازل عنها أو التفريط فيها
كل قطعان المستوطنين أستجلبت من أصقاع أوروبا الشرقية والغربية خصوصاً و هم مواطنوها لينفذوا أحندة إستعمارية قذرة تتمثل في تفكيك الدولة العربية الاسلامية الى دويلات (سايكس -بيكو سنة1916) ليسهل نهب ثروات العرب و إقامة عازل بشري غريب عن المنطقة لتأبيد تجزئتها و تخلفها
تحرير فلسطين هو إذا حجر الزاوية في التحرر العربي و لابد للشعب العربي من إنجازه كاملا و بأدواته المناسبة و سحق هذا الكيان سحقا نهائيا ليفتح نافذة الحرية له و لأجياله القادمة
مهما طال ألزمن، ستقوم ألدولة ألفلسطينية على أرضها فلسطين. وسيزول هذا ألكيان ألغاصب عاجلا لا آجلا بإذن ألله. وسيعلم ألذين ظلموا أى منقلب ينقلبون. وألأيام بيننا!!!!!!!!!!!!!!!
يبلغ عدد سكان المملكة السعودية 00003595 مليون نسمة، ويعيشون في مساحة مليوني (2000000) كيلومتر مربع ، أي حوالي 18 شخص في الكلم المربع بدون إضافات . بينما يبلغ عدد سكان ألاسكا 733406 يعيشون في مساحة إجمالية 1,717,854 كيلومتر مربع، وهي أكبر ولاية في أمريكا ، وأقلها سكانًا، أي اقل من نصف شخص في الكلم المربع( 500,) . حتى لو أضفنا 7020000 من يهود وصهاينة فلسطين التاريخية إلى سكان ألاسكا فإن العدد الإجمالي للسكان لن يتجاوز أربعة أشخاص ونصف (4,5) في الكلم المربع . وبذلك فإن المجرمين الصهاينة ، وكبيرهم نتنياهو ، سيتخلصون من “الجبارين” الفلسطينيين وتركهم في أرضهم بعد انتقالهم هم إلى الولاية 49 ليكونوا أقرب إلى واشنطون المغرمة بهم وبجرائمهم ، ثم إن فاتورة نقل المعدات الحربية من وإلى ستنخفض إلى الحد الأدنى.
…….شكرا على الرد الهائل……لكن لست متأكد أن التأمر يتوقف بعد ذالك…..
لماذا لا تطلب هذا الطلب من صديقك ترامب ليقيم دولتك في أمريكا فهي أكبر مساحة .