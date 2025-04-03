ردع مصر… بين خريطة نتنياهو وأطماع ترامب

حينما يردد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل شبه يومي جملة (تغيير وجه المنطقة، أو تغيير خريطة الشرق الأوسط) فإن الأمر لا يتعلق أبداً بقطاع غزة، أو حتى الضفة الغربية، أو استمرار الوجود في الجنوب اللبناني، خرقاً لاتفاق وقف القتال، أو احتلال جبل الشيخ في سوريا، خرقاً لاتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974، أو حتى ضم شرق القدس بفلسطين وهضبة الجولان بسوريا، بالمخالفة لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أو إقامة مزيد من المستعمرات، وجرائم الاغتيال بالداخل والخارج الفلسطيني، لأننا أمام ممارسات يومية صهيونية اعتادتها المنطقة على مدى 76 عاماً.

لم يستطع مسؤولو الكيان، من سياسيين وعسكريين، إخفاء ما أضمروه من نية مبيتة، لتحقيق هدفهم بتغيير وجه المنطقة، خصوصاً مع استغلال وصول ترامب إلى سدة الحكم بأمريكا، والدعم اللامحدود للمخطط الصهيوني، فراحوا يجاهرون بمخططهم، الذي تجاوز الهدف المعلن سابقاً، ببروتوكولات صهيون، (من النيل إلى الفرات) إلى آفاق أكثر طمعاً ووقاحة، متضمناً أقطاراً عربية أخرى، تضاف إلى دول المواجهة، كشفت عنها في السابق، تلك الخريطة، التي رفعها نتنياهو نفسه، على منصة الأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2023، في الدورة 78، حينما كان يلقي خطابه أمام الجمعية العامة، أي قبل طوفان الأقصى.

كشفت الأحداث والتصريحات الأخيرة، أن المخطط الصهيوني، أو تغيير وجه المنطقة، لا يمكن أبداً أن يمر إلا من خلال مصر، رغم الموقف الرسمي المصري (المسالم)، طوال شهور الإبادة في القطاع

كشفت أحداث وتصريحات الأيام الأخيرة، أن المخطط الصهيوني، أو تغيير وجه المنطقة، لا يمكن أبداً أن يمر إلا من خلال مصر، رغم الموقف الرسمي المصري (المسالم)، طوال شهور الإبادة في القطاع، فلم تحاول مصر الصدام، من خلال فتح معبر رفح بالقوة، بهدف إدخال المواد الغذائية والطبية للأشقاء الفلسطينيين، كما لم تحاول الاعتراض على احتلال معبر صلاح الدين الموازي للحدود، بالمخالفة لاتفاقية السلام الموقعة عام 1979، ولم تحاول النزول عند رغبة الشعب المصري بالتصدي للعدوان الإسرائيلي، ولو بوقف التبادل التجاري، أو بإغلاق الأجواء أمام الطائرات العسكرية والمدنية، أو حتى بقطع العلاقات وإغلاق السفارتين بالقاهرة وتل أبيب. الموقف الرسمي الإسرائيلي، سياسياً وعسكرياً، تجاه مصر، أصبح معلناً، نقلاً عن صحيفة «إسرائيل هيوم» التي ذكرت أخيراً، أن تل أبيب توجهت إلى كل من مصر والولايات المتحدة، بطلب إزالة بنى تحتية عسكرية، قالت إن الجيش المصري أقامها في سيناء، معتبرة أنها تشكل «خرقاً كبيراً» للملحق الأمني بالاتفاقية، وأن وجود قوات عسكرية زائدة يمكن التغاضي عنه، إلا أن إقامة بنى تحتية عسكرية ثابتة، يعتبر تصعيداً كبيراً، في الوقت الذي نقلت فيه الصحيفة عن مسؤول أمني كبير، أن إسرائيل لن تتساهل مع الوضع الحالي، وأن الموضوع على رأس أولويات وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وأنه لن يتم القبول بتغيير الترتيبات الأمنية على الحدود من طرف واحد. وتجدر الإشارة إلى أن التصريحات الإسرائيلية، خصوصاً من الوزراء المتطرفين في الحكومة أمثال إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، تُحمّل مصر المسؤولية عن عملية طوفان الأقصى، بزعم أن إمدادات المقاومة الفلسطينية بالذخيرة، يمر عبر مصر، وتصريحات أخرى تحذر من عمليات التسليح المصرية المتنوعة في السنوات الأخيرة، وهو ما دعا خبراء واستراتيجيون يطالبون بإعداد خطة استباقية، سياسية وعسكرية، لـ(ردع مصر)، بل شن هجوم وقائي واسع النطاق عليها، انطلاقاً من أن المواجهة معها وشيكة، حسبما ذكر المحلل العسكري يائير أنسباخر للقناة السابعة الإسرائيلية، الذي قال إن اتفاق السلام مع مصر (بارد)، وأن معاداة السامية، ومظاهر الكراهية، والتحريض على شاشات التلفزيون، وفي الشوارع المصرية، من بين أعلى المعدلات في العالم.

وكان موقع «srugim» الإخباري الإسرائيلي، قد ذكر في تقرير له، أن الجيش المصري يستعرض آلاف الدبابات الحديثة، وقوات جوية متطورة، ومئات ناقلات الجند المدرعة، والمركبات المتحركة المضادة للطائرات، في إشارة يجب أن تتلقاها إسرائيل بالقلق، في الوقت الذي زعم فيه إيلي ديكال الضابط بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية، المتخصص في الشؤون المصرية، أن مصر تنتهك بنود اتفاقية السلام، وتعزز من قوات جيشها في سيناء، وأن هذا التعزيز قد اكتسب كثافة مفرطة في السنوات العشر الأخيرة، مشيراً إلى أنه في عام 2004، كانت مصر قد اتخذت عدة قرارات استراتيجية، من بينها الدفاع عن كامل سيناء، بعد أن كانت في السابق تدافع عن خط التحصينات بالوسط فقط، مشيراً إلى أن الجيش المصري منذ ذلك الحين تخلى عن مجموعة التحصينات، واتجه للحدود.

الجديد في الأمر، أن التصعيد الإسرائيلي الحالي، تزامن مع تحرك مثير ومفاجئ للشارع المصري، على هامش أداء صلاة عيد الفطر، الاثنين الماضي، حينما رفعت الجماهير أعلام فلسطين في كل محافظات مصر تقريباً، إلى جانب صور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهتافات مؤيدة للمقاومة والقضية الفلسطينية، في إشارة إلى أن ذلك التحرك كان رسمياً، أي بالتوجيه الرسمي، لذا فقد نال انتقادات واسعة من كثيرين، يرون أن الاحتجاجات على الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، يجب أن تكون عفوية، دون منع، وحين ذلك سيشارك فيها كل الشعب المصري، دون استثناء، إلا أن ذلك التوجه الرسمي في حد ذاته يحمل دلالات خطيرة، حيث كانت السلطات، ترفض طوال الشهور الـ18 الماضية، أي تظاهرات في هذا الشأن، أو مجرد رفع أعلام فلسطين بمباريات الكرة.

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، يتمحور حول الإشارات التي يريد النظام في مصر إرسالها إلى الخارج الإسرائيلي والأمريكي في آن واحد، وربما إلى الداخل أيضاً، الذي يعتب على السلطات طوال الوقت عدم الانحياز إلى القضية الفلسطينية بما يكفي، حيث استخدم الرئيس المصري في أكثر من مرة تعبيرات، التوازن، وعدم الانحياز، والوساطة، والحياد، وغيرها من مصطلحات لم يألفها المواطن حينما يتعلق الأمر بالقضايا العربية عموماً، ما بالنا بالقضية التاريخية، فلسطين، القدس، الأقصى، الشرف، الكرامة، وغيرها من قناعات المواطن الدينية والسياسية والقومية، التي لم تفلح اتفاقيات سلام، ولا استسلام في تغييرها، خصوصاً إذا أضفنا إلى ذلك العوامل الإنسانية والأخلاقية. الأهم من كل ذلك، أن الوعي الشعبي المصري، أصبح يدرك أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بشكل خاص، تمثل رأس حربة الدفاع عن الأمن القومي المصري، بل العربي ككل، وأنها أوقفت المخططات الإسرائيلية المشار إليها، وها هي أيضاً توقف مشروع ترامب، الذي لا يستهدف احتلال قناة بنما فقط، بل السيطرة على كل الممرات المائية في العالم، بما فيها قناة السويس، التي يعتمد عليها أكثر من 20% من حجم تجارة العالم، وها هو يلمح إلى أن عودة الملاحة للقناة بكامل طاقتها يتطلب إنفاقاً مصريا على تكلفة الحرب على اليمن، ليس ذلك فقط، بل إتاوات سنوية، تتواءم مع أطماعه، في الحصول على نسبة من الأرباح في معظم ثروات العالم ومقدراته ومشاريعه، بدعاوى وهمية، من الحماية، أو البلطجة بتعبير أدق. وإضافة لما تسرب من أنباء، حول رغبة ترامب، خلال زيارته للمنطقة الشهر المقبل، في إقامة قاعدة عسكرية، على جزيرتي تيران وصنافير، المطلتين على شرم الشيخ بالبحر الأحمر، والرفض المصري القاطع في هذا الشأن لما تمثله من تهديد صريح لصالح إسرائيل، ثم الاتجاه إلى تخفيض المساعدات العسكرية السنوية البالغ قيمتها 1.3 مليار دولار، والخلافات حول تهجير مواطني غزة إلى سيناء، ثم ما أسفرت عنه القمة العربية التي استضافتها مصر، وقادت خلالها عملية الرفض القاطع لكل التوجهات التي تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما لم يعجب واشنطن، فإننا سوف نكتشف أن هناك دعماً أمريكياً واسعاً لإسرائيل، فيما يتعلق بالموقف الحالي من مصر.

وربما تكشف التطورات الأخيرة في المنطقة بمباركة أمريكية، سواء في سوريا من خلال تركيا أو في السودان من خلال المملكة السعودية، وقبل ذلك في لبنان من خلال عواصم عديدة إقليمية ودولية، عن تحولات وتحالفات جديدة، بل أزمات كامنة، قد يكون الإعلان عن ظهور أو عدم ظهور هلال العيد، جزءاً منها، وهو ما استغلته إسرائيل بالتصعيد الأخير، بطلب إزالة البنية التحتية العسكرية من سيناء، والإسراع في الوقت نفسه بتحريك الشارع المصري، نحو القِبلة الفلسطينية، التي يعد الرهان عليها، أقصر الطرق إلى القلوب والعقول معاً، ليس على مستوى الداخل فقط، بل الإقليم ككل، خصوصاً في ظل المواجهة المرتقبة مع إيران، والتي سوف تلقى معارضة شعبية بالتأكيد.

كاتب مصري