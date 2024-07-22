ردود الفعل الدولية على قرار بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي

باريس: توالت مساء الأحد ردود الفعل الدولية على قرار الرئيس الأميركي جو بايدن سحب ترشّحه لولاية ثانية في الانتخابات المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر وترشيحه نائبته كامالا هاريس للحلول مكانه ومنافسة الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.

في ما يلي أبرز هذه المواقف:

– روسيا

علّق الكرملين على قرار بايدن بالقول إنّه “متنبّه” لتطوّر الوضع في واشنطن.

وقال المتحدّث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف لموقع “لايف” الإخباري الروسي إنّ “أربعة أشهر تفصلنا عن الانتخابات. هذه فترة طويلة يمكن أن يتغيّر خلالها الكثير. علينا أن نكون متنبّهين، وأن نتابع ما سيحدث”.

– “إسرائيل”

شكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بايدن على “دعمه الثابت لإسرائيل على مرّ السنين”. وكتب غالانت في منشور على منصة إكس إنّ “دعمكم الثابت، بخاصة خلال الحرب، كان لا يقدّر بثمن. نحن ممتنّون لقيادتكم وصداقتكم”.

بدوره، شكر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ نظيره الأميركي “على دعمه الثابت للشعب الإسرائيلي”.

وقال هرتسوغ في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي “أود أن أتقدم بخالص شكري إلى رئيس الولايات المتحدة جو بايدن على صداقته ودعمه الثابت للشعب الإسرائيلي على مدى عقود من مسيرته المهنية الطويلة”.

وأضاف “باعتباره أول رئيس أميركي يزور إسرائيل في زمن حرب… وباعتباره حليفاً حقيقياً للشعب اليهودي، فهو رمز للرابطة التي لا تتزعزع بين شعبينا”.

– بولندا

أشاد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ببايدن، قائلا إنّ الرئيس الديموقراطي جعل “الديموقراطية أقوى”.

وفي منشور على منصة إكس، خاطب توسك الرئيس الأميركي قائلا “لقد اتخذتم العديد من القرارات الصعبة، بفضلها أصبحت بولندا وأميركا والعالم أكثر أماناً وأصبحت الديموقراطية أقوى”.

وأضاف “أعلم أنه كانت لديكم نفس الدوافع عندما أعلنتم قراركم النهائي، القرار الأصعب على الأرجح في حياتكم”.

– ألمانيا

رحّب المستشار الألماني أولاف شولتس بقرار يستحقّ “الاحترام”.

وكتب شولتس على منصة إكس “لقد أنجز صديقي جو بايدن الكثير: لبلاده، ولأوروبا، وللعالم”، مشدّداً على أنّ “قراره عدم الترشح مرة أخرى يستحق الاحترام”.

– بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مساء الأحد إنه “يحترم” قرار الرئيس الأميركي.

وأضاف شولتس في منشور على منصة إكس “أعلم أنه كما فعل طوال حياته المهنية الرائعة، فإنه سيكون قد اتخذ قراره بناء على ما يعتقد أنه الأفضل للشعب الأميركي”.

– كندا

كتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على إكس “أعرف الرئيس بايدن منذ سنوات. إنه رجل عظيم، ويسترشد في كل ما يفعل بحبّه لبلاده. بصفته رئيساً، فهو شريك للكنديين وصديق حقيقي”.

– أستراليا

أشاد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بـ”قيادة” بايدن والتزامه “القيم الديموقراطية والأمن الدولي والازدهار الاقتصادي والعمل المناخي للأجيال الحالية والمستقبلية”.

(أ ف ب)