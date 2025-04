ردود الفعل في العالم على تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة

باريس: قدّم قادة العالم التهاني لدونالد ترامب الإثنين بعودته إلى البيت الأبيض، معربين عن أملهم في إقامة علاقات جيدة مع الرئيس الأمريكي الجديد.

وفي ما يأتي بعض ردود الفعل بعد أداء ترامب اليمين الدستورية لولاية ثانية:

أوكرانيا

هنأ الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي دونالد ترامب، وقال في رسالة عبر منصة “إكس”، “الرئيس ترامب حاسم على الدوام وسياسة السلام بالقوة التي أعلنها توفّر فرصة لتعزيز الزعامة الأمريكية والتوصل إلى سلام عادل ودائم وهو الأولوية المطلقة”.

حلف شمال الأطلسي

رحّب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته بعودة ترامب إلى البيت الأبيض، وقال إن رئاسته “ستعزز بقوة الإنفاق والإنتاج الدفاعيين” في التكتل، مضيفا “معا يمكننا تحقيق السلام عبر القوة، عبر حلف شمال الأطلسي”.

إسرائيل

هنّأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي، وقال في رسالة عبر الفيديو “أفضل أيام تحالفنا لا تزال أمامنا”. وتابع “أعتقد أن عملنا معا سيرتقي بالتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى ذروات أعلى”.

السلطة الفلسطينية

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس دونالد ترامب على توليه الرئاسة الأمريكية الإثنين، مؤكدا استعداده للعمل معه “لتحقيق السلام وفق حل الدولتين” على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

وقال عباس “إننا على استعداد للعمل معكم ليتحقق السلام في عهدكم، وفق حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، دولة فلسطين ودولة إسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام”.

الأردن

هنأ ملك الأردن عبد الله الثاني الرئيس الأمريكي ترامب، متمنيا له النجاح، ومؤكدا الالتزام “بالعمل معك من أجل عالم أكثر ازدهارا وسلاما. “

الاتحاد الأوروبي

عبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن أمل الاتحاد الأوروبي بـ”تعاون وثيق” مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواجهة “التحديات العالمية”، مشيرة إلى “القوة المستدامة للشراكة عبر الأطلسي”.

وجاء في منشور لفون دير لايين على منصة “إكس”، “أطيب التمنيات للرئيس دونالد ترامب في ولايتكم الثانية بصفتكم الرئيس الـ47 للولايات المتحدة”. وأضافت “معا، يمكن لمجتمعاتنا تحقيق قدر أكبر من الازدهار وتعزيز أمنها المشترك”.

الهند

هنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي “صديقه العزيز” دونالد ترامب بمناسبة تنصيبه، مضيفا في منشور على منصة “إكس” أنه “يتطلع” إلى “العمل بشكل وثيق مرة أخرى” مع ترامب “لبناء مستقبل أفضل للعالم (…) سيعود بالفائدة على بلدينا”.

كندا

هنأ رئيس حكومة كندا جاستن ترودو الإثنين ترامب، وقال له “نحن أقوياء أكثر عندما نعمل معا”.

وأضاف “كندا والولايات المتحدة تقيمان الشراكة الاقتصادية الأكثر نجاحا في العالم، وكل منهما هي الشريك التجاري الأول للآخر”.

Congratulations, President Trump. ⁰

Canada and the U.S. have the world’s most successful economic partnership. We have the chance to work together again — to create more jobs and prosperity for both our nations.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 20, 2025