ردود فعل من زعماء العالم على إطلاق النار على ترامب

لندن: فيما يلي ردود فعل زعماء من أنحاء العالم على هجوم بالرصاص على دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي السبت أُصيب خلاله الرئيس الأمريكي السابق في أذنه:

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عبر منصة إكس

“انزعجت من المشاهد المروعة في تجمع انتخابي للرئيس (الأمريكي السابق) ترامب، أطيب تمنياتنا له ولأسرته. لا مكان للعنف السياسي في مجتمعاتنا بأي شكل من الأشكال، وقلوبنا مع جميع ضحايا هذا الهجوم”.

الرئاسة الروسية (الكرملين)

قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إنه بينما لا تعتقد روسيا أن الإدارة الأمريكية الحالية مسؤولة عن محاولة اغتيال دونالد ترامب، فإنها ترى أن هذه الإدارة أوجدت أجواء تسببت في الهجوم.

وأضاف بيسكوف أنه بعد محاولات لإزاحة ترامب عن الساحة السياسية باستخدام أدوات عديدة “أضحى من الواضح لجميع المراقبين في الخارج أن حياته عرضة للخطر”.

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عبر منصة إكس

“شعرت بالاشمئزاز من إطلاق النار على الرئيس السابق ترامب. لا يمكن أن تكون هذه مبالغة، فالعنف السياسي غير مقبول على الإطلاق. قلبي مع الرئيس السابق ترامب وأولئك الذين كانوا في التجمع وجميع الأمريكيين”.

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عبر منصة إكس

“يتعين علينا الوقوف بصرامة ضد أي شكل من أشكال العنف الذي يتحدى الديمقراطية. أُصلي من أجل الشفاء العاجل للرئيس السابق ترامب”.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة إكس

“قلبي مع الرئيس (السابق) دونالد ترامب، الذي تعرض لمحاولة اغتيال. أتمنى له الشفاء العاجل. قُتل أحد الحضور وأُصيب عدد آخر. إنها مأساة لأنظمتنا الديمقراطية. فرنسا تشاطر الشعب الأمريكي الصدمة والغضب”.

المستشار الألماني أولاف شولتس عبر منصة إكس

“الهجوم على المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب شنيع. أتمنى له الشفاء العاجل. قلبي أيضا مع ضحايا الهجوم. أعمال العنف تلك تهدد الديمقراطية”.

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني

“أتابع بقلق الأنباء الواردة من ولاية بنسلفانيا، حيث تم إطلاق النار على الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة دونالد ترامب خلال تجمع حاشد. قلبي معه وأطيب تمنياتي بالشفاء العاجل، وآمل أن تكون الغلبة للحوار والمسؤولية على الكراهية والعنف خلال الشهور القادمة من الحملة الانتخابية.

ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية لمحطة إذاعية

عبر عن أمله في أن يكون إطلاق النار درسا “للذين ينشرون كلمات بغيضة وسيئة ضد اليمين، ضد الفاشيين، ضد العنصريين، ضد ترامب”.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر منصة إكس

“أشعر بقلق بالغ إزاء الهجوم على صديقي الرئيس السابق دونالد ترامب. أدين الحادث بشدة. لا مكان للعنف في السياسة والديمقراطيات. أتمنى له الشفاء العاجل. قلوبنا وصلواتنا مع ذوي الضحايا، سواء القتيل أو المصابين ومع الشعب الأمريكي”.

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف

“علمت للتو أن الرئيس السابق ترامب أصيب في تجمع انتخابي. هذا تطور صادم. أُدين كل أعمال العنف في السياسة. أتمنى للرئيس السابق الشفاء العاجل والصحة الجيدة”.

الرئيس الباكستاني آصف زرداري

أدان بشدة الهجوم على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعبر عن صدمته قائلا إن “مثل هذا العنف لا مكان له في السياسة”.

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عبر منصة إكس

“صُدمت من محاولة اغتيال الرئيس السابق ترامب. أتمنى له الشفاء العاجل وقلبي مع المتضررين. أُدين هذا الهجوم. ليس للعنف السياسي مكان في ديمقراطياتنا. أعضاء حلف الأطلسي يقفون معا للدفاع عن حريتنا وقيمنا”.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر منصة إكس

“شعرت بفزع عندما علمت بنبأ إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمعه الحاشد في ولاية بنسلفانيا. مثل هذا العنف ليس له مبرر ولا مكان له في أي بقعة من العالم. لا ينبغي أن يسود العنف أبدا”.

وأضاف “أشعر بارتياح لأن ترامب بخير الآن وأتمنى له الشفاء العاجل. عزائي لكل من كانوا قريبين للضحية الذي سقط في الهجوم. أعبر عن أمنياتي بالثبات لكل من يشعر بالذعر من هذا الحدث. أتمنى أن تخرج أمريكا من هذا أقوى”.

رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو عبر منصة فيسبوك

(نجا فيتسو من محاولة اغتيال في مايو أيار قال إن ناشطا معارضا نفذها)

“يحاول المعارضون السياسيون لترامب إسكاته، وعندما يفشلون في ذلك، يزعجون الجمهور إلى الحد الذي يدفع بعض الفقراء إلى حمل السلاح. والآن سوف نرى الحديث عن الحاجة إلى المصالحة والاسترضاء والعفو”.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

“تابعت بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له… ترامب، وإذ أؤكد إدانة مصر للحادث، أعرب عن التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس ترامب، واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية، خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية”.

دولة الإمارات على موقع إلكتروني للحكومة

أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أدت إلى إصابته ومقتل وإصابة آخرين، “معربة عن أسفها الشديد لوقوع هذه الحادثة المؤسفة”.

وأعربت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تضامنها مع المرشح الرئاسي دونالد ترامب وعائلته، وحكومة وشعب الولايات المتحدة في هذه الواقعة.

كما أكدت الوزارة “إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال المتطرفة والإجرامية، ورفضها الدائم لكافة أشكال العنف”.

وزارة الخارجية القطرية

قالت في بيان “تدين دولة قطر محاولة اغتيال فخامة السيد دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق، التي وقعت في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، كما عبرت عن تمنياتها لفخامته بموفور الصحة والأمان”.

وأضافت “تجدد وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية، بما في ذلك الاغتيالات السياسية، مهما كانت الدوافع والأسباب، وتشدد في هذا السياق على ضرورة انتهاج الحوار والوسائل السلمية وتجنب العنف السياسي والكراهية لتجاوز الخلافات على كافة المستويات”.

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عبر منصة إكس

“ما حدث خلال التجمع الانتخابي للرئيس (السابق) ترامب في بنسلفانيا مثير للقلق والتحدي. لا مكان للعنف في العملية الديمقراطية. أسعدتني الأنباء بأن الرئيس السابق ترامب بخير الآن”.

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عبر منصة إكس

“أفزعتني أعمال العنف السياسي الشنيعة. أتمنى للرئيس السابق ترامب الشفاء العاجل. شعب كوريا يتضامن مع الشعب الأمريكي”.

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

“الهجوم على الرئيس السابق دونالد ترامب يجب أن يستنكره بشدة جميع المدافعين عن الديمقراطية والحوار في عالم السياسة. ما رأيناه اليوم غير مقبول”.

رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف عبر منصة إكس

“أشعر بالصدمة من الهجوم على الرئيس السابق دونالد ترامب. ولحسن الحظ أنه لم يلحق به سوى إصابة طفيفة. العنف السياسي غير مقبول على الإطلاق”.

الرئيس البولندي أندريه دودا عبر منصة إكس

“الهجوم على الرئيس (السابق) دونالد ترامب هو لحظة صادمة ليس لأمريكا فحسب بل للعالم الحر بأكمله والديمقراطي. السيد الرئيس ترامب، مع أحبائك وجميع أصحاب النوايا الحسنة، أشكر الرب على إنقاذ حياتك. أتمنى لك الشفاء العاجل، أملي ألا تكون إصاباتك خطيرة وأن تستعيد كامل قوتك قريبا”.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر منصة إكس

“صُدمت بشدة من حادث إطلاق النار الذي وقع خلال تجمع انتخابي للرئيس السابق ترامب. أتمنى لدونالد ترامب الشفاء العاجل وأقدم تعازي لعائلة القتيل البريء. لا مكان للعنف السياسي في دولة ديمقراطية”.

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عبر منصة إكس

“أفزعني الهجوم على الرئيس السابق ترامب. العنف السياسي غير مقبول في مجتمعاتنا الديمقراطية. نتمنى له الشفاء التام والسريع. تعازينا القلبية للحضور سواء القتيل أو المصابين في الهجوم”.

رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون عبر منصة إكس

“السويد تدين الهجوم المروع في ولاية بنسلفانيا. أفكاري تتوجه إلى المتضررين وعائلاتهم. السويد تقف وراء الولايات المتحدة وتتمنى لدونالد ترامب الشفاء العاجل”.

رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون عبر منصة إكس

“صُدمت من الأحداث التي وقعت في التجمع الانتخابي لدونالد ترامب في بنسلفانيا. أفكاري مع الرئيس السابق وعائلته وضحايا هذا الهجوم. ينبغي ألا يشهد أي بلد مثل هذا العنف السياسي”.

رئيس تايوان لاي تشينغ تي عبر منصة إكس

“قلبي وصلواتي مع الرئيس الأمريكي السابق ترامب وأتمنى له الشفاء العاجل. العنف السياسي بأي شكل من الأشكال غير مقبول على الإطلاق في ديمقراطياتنا. أقدم خالص التعازي للضحايا المتضررين من الهجوم”.

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في رسالة إلى ترامب

ذكرت وكالة أنباء البحرين أن الملك أدان بشدة محاولة الاغتيال وأدان أي عنف سياسي ينتهك العادات والقيم الديمقراطية. وأعرب عن ارتياحه لأن ترامب بخير، متمنيا له الشفاء العاجل.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

“ندين هذا العمل الإرهابي، ونؤكد موقفنا كدولة فلسطين التي ترفض دائما العنف والإرهاب والتطرف أيا كان مصدره”.

الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن عبر منصة إكس

“إنه لمن دواعي ارتياحنا البالغ أن نتلقى نبأ أن الرئيس السابق دونالد ترامب بخير وبصحة جيدة بعد محاولة اغتياله. قلوبنا وصلواتنا معه ومع عائلته. إننا، جنبا إلى جنب مع جميع الشعوب المحبة للديمقراطية في أنحاء العالم، ندين جميع أشكال العنف السياسي. صوت الشعب يجب أن يبقى دائما هو الأعلى”.

رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين عبر منصة إكس

“شعرت بفزع عندما علمت بحادث إطلاق النار خلال تجمع انتخابي للرئيس السابق ترامب. نشعر بقلق بالغ ولا نتسامح مع مثل هذه الأشكال من العنف. بالنيابة عن الشعب التايلاندي، أتمنى للرئيس السابق ترامب الشفاء العاجل. وقلوبنا أيضا مع عائلات المصابين والمتضررين”.

رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونج على فيسبوك

“صُدمت عندما سمعت عن محاولة اغتيال السيد دونالد ترامب. وشعرت بالارتياح عندما سمعت التقارير التي تفيد بأنه بخير ويتعافى بشكل جيد. قلوبنا أيضا مع عائلة القتيل والجرحى والمتضررين من الهجوم الأحمق. لا ينبغي أبدا أن نلجأ إلى العنف بغض النظر عن أي اختلاف في وجهات النظر”.

رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم للصحفيين

“هذا ليس السبيل إلى حل القضايا. حقا، نعبر عن تعاطفنا مع دونالد ترامب ونأمل أن يظل الوضع تحت السيطرة”.

(رويترز)