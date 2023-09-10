ردّة فعل داعية مغربي أثناء إلقائه درسا بالمسجد لحظة وقوع الزلزال- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت، مقطع فيديو قالوا إنه لداعية مغربي، يوثّق ردة فعله لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب المملكة، أثناء إلقائه درسا في أحد المساجد.

قال الداعية للحضور: “الله أكبر، اجلسوا يا جماعة بارك الله فيكم، يا أخي أين تذهبون.. تموت في بيت الله أهلا وسهلا.. ما أسعدها من لحظة نموت فيها في بيت الله”.

وأضاف: “قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده”.

وتابع قائلا: “أنت يا أخي يذكرك الله فيمن عنده”.

وبحسب أحدث بيانات وزارة الداخلية المغربية، فقد أسفر الزلزال عن 2012 حالة وفاة، و2059 إصابة من بينها 1404 إصابات خطيرة، إضافة لدمار مادي كبير.