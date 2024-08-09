رد إيراني على إسرائيل أم اتفاق على هدنة؟

في لحظة شديدة الخطورة والأهمية، محليا وإقليميا وعالميا، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بيانا مشتركا دعوا فيه إسرائيل وحركة «حماس» لاستئناف المفاوضات في الدوحة أو القاهرة، الأسبوع المقبل، لتجاوز الخلافات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

يمثّل البيان الثلاثي، الصادر أول أمس الخميس، تطوّرا سياسيا مهمّا، فهو، من جهة أولى، يحاول فك الاستعصاء الذي حصل في المفاوضات المذكورة، الذي «وصل إلى طريق مسدود» بعد المحادثات التي عقدت السبت الماضي، بين وفد إسرائيلي ومسؤولين مصريين في القاهرة، بسبب مطالب جديدة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كما أن مجيئه من قبل القادة الثلاثة يرتبط، من جهة أخرى، بالتوتر الكبير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، مع احتمالات وقوع رد إيراني على إسرائيل على اغتيالها لإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة «حماس» في طهران.

حسب نص البيان، فإن الاتفاق الإطاري «مطروح الآن على الطاولة ولا ينقصه سوى الانتهاء من التفاصيل الخاصة بالتنفيذ» وعليه فإن استئناف المحادثات التي وافقت إسرائيل على حضورها في 15 من الشهر الحالي قد يؤدي «لسد كل الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق بدون أي تأجيل» كما أكد البيان أيضا.

رغم نبرة التفاؤل التي يبديها البيان فإن الرهان الفعلي يقع، بداية، على الإدارة الأمريكية الحالية التي ليست في أقوى أحوالها، وخصوصا بعد تنحي بايدن عن السباق الرئاسي، وانضاف امتناعها (حتى قبل التنحّي) عن ممارسة ضغط حقيقي على حكومة اليمين المتطرّف الإسرائيلية، بل إن واشنطن سارعت، بعد عملية اغتيال هنية (وكذلك اغتيال فؤاد شكر، القيادي الكبير في حزب الله) إلى تحريك حاملتي طائرات وسفن حربية والعمل على تشكيل تحالف دولي للتصدي لاحتمال هجوم إيراني.

يشكل البيان، من جهة، ضغطا دبلوماسيا وازنا يفترض أن يخفف من تعنّت نتنياهو، الذي أوضح مرات لا تحصى، آخرها خلال لقائه الذي نشر الخميس الماضي مع صحيفة «التايمز» أنه يريد الاستمرار في الحرب، والذي عمل، ووزراء حكومته من اليمين المتطرّف، لمنع أي فرصة لنجاح وقف إطلاق النار، بدعوى أن المزيد من الضغط العسكري هو الطريقة الوحيدة لـ«تحرير الرهائن».

رغم تركيز البيان على وقف إطلاق النار في غزة، فهو محاولة دبلوماسية لنزع احتمالات أزمة إقليمية وعالمية كبرى في حال قررت إسرائيل تنفيذ هجوم كبير آخر على إيران، سواء كرد على الرد، أو كـ»هجوم استباقي» (كما اقترح وزراء اليمين المتطرّف) وهنا أيضا يبدو أن هذه الخطوة الدبلوماسية وحدها قد لا تمثّل لنتنياهو وحلفائه ضغطا كافيا، وأن رهانهم المضاد سيكون العمل على إيجاد أسباب لإفشال هذه الخطوة، وربما محاولة استفزاز إيران أكثر، فمعلوم من تاريخ نتنياهو الطويل أن توريط الولايات المتحدة في صراع مع إيران هو أحد أهدافه التي سعى إليها على مدى سنوات.

السباق الآن بين هدنة لا تقدّم واشنطن وسائل ضاغطة كافية لفرضها على نتنياهو وشركاه، وردّ إيراني قد يمثّل، بالنسبة لنتنياهو، الفرصة التي كان ينتظرها منذ زمن طويل.