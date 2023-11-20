رد حاسم من السفير القطري في الولايات المتحدة على سيناتور جمهوري بشأن حماس- (تغريدة)

واشنطن- “القدس العربي”: رد السفير القطري لدى الولايات المتحدة بحسم على سيناتور جمهوري على وسائل الاتصال الاجتماعي في جدال تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية بشأن حماس.

وقد بدأ السيناتور الجمهوري تيد بود (نورث كارولاينا) الجدال بالنقد المعتاد الذي تتداوله المنصات الإعلامية والسياسية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي حيث زعم بأن قطر تستضيف حماس بينما تتفاوض في الوقت نفسه من أجل إطلاق سراح “الرهائن” الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة.

Senator, as I explained to you when I met you last week, the channel with Hamas was established in Qatar at the request of the US to maintain open lines of communication. We are focused on the negotiations and working hard with all sides to help release more hostages safely. https://t.co/sUw2GOGeKt — Meshal Hamad AlThani (@Amb_AlThani) November 20, 2023

وكتب السيناتور بود على موقع إكس منتقدًا قطر لقولها إن اتفاق إطلاق سراح “الرهائن” الذين تحتجزهم حماس أصبح قريبًا في متناول اليد.

ووصف السيناتور الداعم لإسرائيل حماس بأنها “إرهابية ويدها ملطخة بالدماء الأمريكية”.

لكن سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة مشعل حمد آل ثاني رد بحسم بأنه أوضح في وقت سابق أن قناة الاتصال بين قطر وحماس أنشئت بطلب من الولايات المتحدة.

وكتب آل ثاني على موقع إكس ” كما أوضحت لك عندما التقيت بك الأسبوع الماضي، تم إنشاء القناة مع حماس في قطر بناءً على طلب الولايات المتحدة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة ” .

وأضاف: “نحن نركز على المفاوضات ونعمل جاهدين مع جميع الأطراف للمساعدة في إطلاق سراح المزيد من الرهائن بأمان”.

ورد بود بأنه يعتقد أن حماس تماطل في الوقت بين الجهود الدولية.

وأضاف “السيد. سعادة السفير، إنني أقدر جهود الحكومة القطرية لحمل حماس على إطلاق سراح الرهائن. لكن (..) حماس يستغلون ضيافتكم لكسب الوقت ” .

وقد أشادت إدارة بايدن مراراً بقطر لأنها تعمل بجد للتفاوض بين حماس والولايات المتحدة وإسرائيل من أجل إطلاق سراح ما يقدر بنحو 240 رهينة.