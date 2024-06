رد حاسم من السفير القطري في الولايات المتحدة على سيناتور جمهوري بشأن حماس- (تغريدة)

واشنطن- “القدس العربي”: رد السفير القطري لدى الولايات المتحدة بحسم على سيناتور جمهوري على وسائل الاتصال الاجتماعي في جدال تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية بشأن حماس.

وقد بدأ السيناتور الجمهوري تيد بود (نورث كارولاينا) الجدال بالنقد المعتاد الذي تتداوله المنصات الإعلامية والسياسية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي حيث زعم بأن قطر تستضيف حماس بينما تتفاوض في الوقت نفسه من أجل إطلاق سراح “الرهائن” الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة.

Senator, as I explained to you when I met you last week, the channel with Hamas was established in Qatar at the request of the US to maintain open lines of communication.

We are focused on the negotiations and working hard with all sides to help release more hostages safely. https://t.co/sUw2GOGeKt

— Meshal Hamad AlThani (@Amb_AlThani) November 20, 2023