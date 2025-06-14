رد فعل مراسل على صاروخ مشتعل سقط بالقرب منه في تل أبيب- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: في مشهد ينقل حجم التصعيد الميداني بين إيران وإسرائيل، ظهر مراسل شبكة “سي إن إن” نيك روبرتسون، في بث مباشر من موقع سقوط صاروخ على الطريق المؤدي إلى تل أبيب، بينما كان الصاروخ لا يزال مشتعلاً خلفه.

الحادثة وقعت عقب موجة جديدة من الضربات الصاروخية الإيرانية استهدفت عدة مواقع داخل إسرائيل، رداً على الهجوم الجوي الإسرائيلي واسع النطاق على منشآت نووية وصاروخية في إيران، فجر الجمعة، في عملية وُصفت بأنها استباقية.

كان الصاروخ لا يزال مشتعلًا.. شاهد رد فعل مراسل CNN بعد سقوط صاروخ بالقرب منه في إسرائيل https://t.co/lZsmBcPMFr pic.twitter.com/dopmsHIVg8 — CNN بالعربية (@cnnarabic) June 14, 2025



اللحظة المصورة وثّقت الذهول والتوتر في صفوف الطواقم الإعلامية، وأظهرت شدة المخاطر التي يواجهها الصحافيون في تغطية النزاعات المتفجرة.

الصدام بين الطرفين آخذ بالتصعيد، وسط تحذيرات من انزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع يصعب احتواؤها.

(وكالات)