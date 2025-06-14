سياسة | دولي

رد فعل مراسل على صاروخ مشتعل سقط بالقرب منه في تل أبيب- (فيديو)

منذ ساعتين

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لندن- “القدس العربي”: في مشهد ينقل حجم التصعيد الميداني بين إيران وإسرائيل، ظهر مراسل شبكة “سي إن إن” نيك روبرتسون، في بث مباشر من موقع سقوط صاروخ على الطريق المؤدي إلى تل أبيب، بينما كان الصاروخ لا يزال مشتعلاً خلفه.
الحادثة وقعت عقب موجة جديدة من الضربات الصاروخية الإيرانية استهدفت عدة مواقع داخل إسرائيل، رداً على الهجوم الجوي الإسرائيلي واسع النطاق على منشآت نووية وصاروخية في إيران، فجر الجمعة، في عملية وُصفت بأنها استباقية.


اللحظة المصورة وثّقت الذهول والتوتر في صفوف الطواقم الإعلامية، وأظهرت شدة المخاطر التي يواجهها الصحافيون في تغطية النزاعات المتفجرة.
الصدام بين الطرفين آخذ بالتصعيد، وسط تحذيرات من انزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع يصعب احتواؤها.

(وكالات)

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