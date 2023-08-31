رد كاتب أمريكي على إعلام السيسي: اتهام كل ناقد بالتعامل مع الإخوان طائش ودليل على فشل الرئيس في الخروج من ظلهم

لندن- “القدس العربي”: نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقالا للزميل في مجلس العلاقات الخارجية ستيفن كوك حول رد فعل الحكومة المصرية على مقال له عن مصر تحدث فيه عن حجم الضرر الذي أحدثه الرئيس عبد الفتاح السيسي للدولة المصرية، وقال فيه إن الاتهام الكاذب لكل منتقد بأنه متعاون مع الإخوان المسلمين يظهر كم أن الرئيس المصري خائف في الحقيقة.

وقال كوك إن مقدم برنامج “بالورقة والقلم” في التلفزيون المصري، نشأت الديهي، “اتهمني بأنني أتقاضى أجرا من جماعة الإخوان المسلمين. ولم يكن المصري الوحيد الذي كان غاضبا من مقالي الأخير، والذي كان يتحدث عن كيفية تدمير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمصر. لقد صب أنصار السيسي على الإنترنت قدرا لا نهاية له من التصريحات والإهانات الشخصية على صفحتي على تويتر، مما يكشف مرة أخرى أن كل أمل في إجراء نقاش مدروس على وسائل التواصل الاجتماعي قد ضاع منذ فترة طويلة”.

ودافع كوك عن نفسه بالقول إن هذا الادعاء سخيف في ظاهره و “ببساطة، من غير الممكن أن يدفع لي الإخوان المسلمون مقابل أي شيء بناء على هويتي وما كتبته عنهم. أنا لا أصدق خدع المجموعة ولم أفعل ذلك أبدا. وهم، مثل الآخرين في مصر، بارعون في الاستفادة من خطاب الإصلاح السياسي في السعي لتحقيق أجندة مناهضة للديمقراطية”. وقال إنه متشكك أيضا من الأسطورة التي خلقها الإخوان المسلمون في فترة ما بعد حسني مبارك مباشرة. فقد كان هناك المزيد من الخداع الانتخابي والترهيب الذي مارسته جماعة الإخوان المسلمين أثناء انتخاب مرشحها محمد مرسي للرئاسة في عام 2012 أكثر مما يمكن لأي شخص أن يعترف به. وحتى لو كانت جماعة الإخوان المسلمين أقل كفاءة في محاولتها السيطرة على الدولة، فإنني أشك في أن مصر كانت لتصبح قصة نجاح للربيع العربي.

ويعلق أنه بعدما كتب عن مصر لسنوات، اعتاد على هذا النوع من الأشياء الآن، وما كان يفعله عادة تجاهل مثل هذا الغضب “لكن تعليق الديهي لفت انتباهي. وذلك لأن الاتهام بأن منتقدي السيسي موظفون لدى جماعة الإخوان المسلمين هو مؤشر على مشكلتين مترابطتين يعاني منهما الزعيم المصري وأنصاره، ولا يملكون أي إجابات لهما”.

أولا، هناك تباين كبير ومتزايد وملحوظ بين ما تعد به الحكومة المصريين وكيف يعيشون حياتهم اليومية. وعندما يتجرأ الناس على الإشارة إلى ذلك، يتم تصنيفهم على أنهم من أنصار الإخوان المسلمين، أو يتعرضون للسجن والإيذاء الجسدي في حالة عدد كبير من المصريين. هذا الرد الشرس هو مقياس لمدى معرفة السيسي ومؤيديه ومخاوفهم من أن هناك العديد من المصريين الذين يدركون هذه الفجوة وطبيعتها المحتملة المزعزعة للاستقرار.

ثانيا، والأهم لأغراضنا هنا، هو أنه على الرغم من أفضل الجهود التي يبذلها السيسي، فإنه لا يزال غير قادر على التخلص من الظل الطويل الذي يواصل الإخوان المسلمون إلقاءه على السياسة والمجتمع المصري.

على الرغم من أفضل الجهود التي يبذلها السيسي، فإنه لا يزال غير قادر على التخلص من الظل الطويل الذي يواصل الإخوان المسلمون إلقاءه على السياسة والمجتمع المصري

وبطبيعة الحال، حتى قبل عهد السيسي بفترة طويلة، كان من الشائع أن يقوم المسؤولون المصريون باسترضاء وقمع جماعة الإخوان المسلمين بالتناوب.

وفي أوائل الأربعينيات من القرن الماضي، استسلم رئيس الوزراء مصطفى النحاس للضغوط السياسية التي مارستها جماعة الإخوان المسلمين، وقام باتخاذ إجراءات صارمة ضد الكحول والدعارة، بينما سمح للجماعة بنشر صحفها. وبعد بضع سنوات، قامت حكومة جديدة بقمع جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن تستأنف حكومة أخرى استرضاء الجماعة. وقام جمال عبد الناصر بسجن الآلاف من قيادات وأعضاء الإخوان، وأطلق سراح بعضهم، ثم أعاد سجنهم مرة أخرى. وقد أطلق خليفته، أنور السادات، الذي كان في السابق زميلا للإخوان، سراحهم وأعطاهم الفرصة للنشر والوعظ. ومع ذلك، فقد اختلفوا حول السلام الذي عقده السادات مع إسرائيل، وامتلأت السجون المصرية بالإخوان مرة أخرى.

وبعد اغتيال السادات في عام 1981، منح مبارك الجماعة الفرصة لاستئناف أنشطتها، معتقدا أن ظهور الإخوان بشكل أكبر في مجالات النشر والتعليم والمجتمع المدني من شأنه أن يجذب الدعم بعيدا عن المتطرفين الذين اغتالوا السادات. وبعد حوالي عقد من الزمن، قرر مبارك أنه اكتفى وأمر الأجهزة الأمنية بإخضاع الجماعة. وطوال هذا النمط من التسوية والمواجهة، ظلت جماعة الإخوان المسلمين لاعبا سياسيا واجتماعيا وثقافيا مهما في مصر.

وفي السنوات الأخيرة، أصبح قمع جماعة الإخوان المسلمين والادعاء بأن منتقدي الحكومة أعضاء في الجماعة (أو يتلقون أموالا منها)، أكثر وضوحا وخطورة. وذلك لأن السيسي سعى إلى إعادة صياغة الخطاب القومي في مصر من خلال استبعاد جماعة الإخوان المسلمين منه.

ويقول كوك إن القومية لا تحدث بشكل عفوي. إنه مستحضر ومتخيل، وهو نتيجة لمشاريع سياسية متضافرة. ومن ثم فهو يخضع بشكل دوري لإعادة التفسير ليناسب احتياجات القادة السياسيين. وهذا بالضبط ما فعله السيسي لتصوير جماعة الإخوان المسلمين – التي تضرب أصولها ومكانتها ونظرتها للعالم بجذور راسخة في التجربة المصرية – على أنها عنيفة وغريبة عن المجتمع الذي ولدت فيه.

وبعد الانقلاب الذي أوصل السيسي إلى السلطة، بالتوازي مع الحملة الإعلامية التي قادتها الدولة والتي سعت إلى إنشاء والحفاظ على مخزون من الدعم لما يسمى “الثورة الثانية” في مصر، كان هناك دافع لتصوير جماعة الإخوان المسلمين على أنها “الطابور الخامس”. لقد تم تصويرهم بشكل روتيني على أنهم عملاء للقطريين و/أو الأتراك.

بعد الانقلاب الذي أوصل السيسي إلى السلطة، كان هناك دافع لتصوير جماعة الإخوان المسلمين على أنها “الطابور الخامس”

وفي الوقت نفسه، برر السيسي العنف الذي استخدمه لقمع الإخوان على أساس أن الجماعة منظمة إرهابية. كان هناك وقت احتفظت فيه جماعة الإخوان المسلمين بما يسمى بالجهاز السري أو الكوادر المسلحة، ولكن تم تفكيكها منذ فترة طويلة. ومع ذلك، فقد ربطت الحكومة المصرية بشكل مباشر بين الإخوان والتطرف الشبيه بتنظيم الدولة. وعندما شكك المحللون في خطاب الحكومة واستخدامها للعنف، تم تصويرهم بشكل روتيني في الصحافة المصرية على أنهم أدوات في أيدي الإخوان المسلمين.

وهذا يعيدنا إلى المشكلة الثانية التي تواجهها القيادة والتي ليس لديها إجابة لها: حاول السيسي إعادة كتابة السردية القومية في مصر، لكن جهوده لإبعاد الإخوان المسلمين عنها هي محاولة فاشلة. فقد لعب الإخوان دورا مهما في بعض أهم الأحداث القومية في القرن العشرين. لقد ثاروا ضد الاحتلال البريطاني، وعلى الرغم من أنهم كانوا في البداية يميلون بشكل إيجابي تجاه النظام الملكي المصري، إلا أنهم عارضوا الملك فاروق طوال معظم الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن الماضي.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين من أوائل الجماعات التي دقت ناقوس الخطر بشأن الصهيونية والهجرة اليهودية إلى فلسطين. وفي حرب عام 1948 بين دولة إسرائيل الجديدة وجيرانها، حارب الإخوان (وإن كان ذلك بشكل غير فعال) ضد الإسرائيليين بالقرب من بئر السبع وبيت لحم والقدس، على الرغم من أنهم ميزوا أنفسهم بمساعدة الآلاف من الجنود والضباط المصريين الذين تقطعت بهم السبل في جيب الفالوجا. بالقرب من قطاع غزة – في المراحل الأخيرة من الصراع.

ومع ذلك، كان هناك بعد سياسي حاسم آخر لنشاط الإخوان فيما يتعلق بفلسطين. اعتقدت المجموعة، المتوافقة مع الإصلاحيين الإسلاميين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، أن ضعف المجتمعات الإسلامية هو الذي سمح للتدخل الأجنبي. وبقدر ما اعتبروا هم وكثيرون غيرهم أن الصهيونية أداة للاستعمار الأوروبي، كان ينظر إلى النضال الفلسطيني ضد الإسرائيليين على أنه نفس النضال القومي الذي كان المصريون يشنونه ضد البريطانيين.

ولم يكن الإخوان هم الفاعلون الوحيدون في هذه الأحداث المعقدة، التي امتدت لعقود. وكان هناك بالطبع حزب الوفد، والضباط الأحرار، ومجموعة متنوعة من الأحزاب الأخرى. ولكن حتى عندما يحاول السيسي، لا يمكنك إنكار الدور الذي تلعبه جماعة الإخوان المسلمين في القضايا التي كانت ولا تزال حاسمة بالنسبة للسردية القومية في مصر.

لا يمكن إنكار الدور الذي تلعبه جماعة الإخوان المسلمين في القضايا التي كانت ولا تزال حاسمة بالنسبة للسردية القومية في مصر

ومن بعض النواحي، هذه قصة مصرية قديمة، حيث كانت الأسئلة الأساسية حول المجتمع والحكم والهوية ودور البلاد في العالم موضع جدل منذ فترة طويلة. ولكن لأن قادة مصر يعتمدون في الأغلب على الخوف والإكراه للحفاظ على سيطرتهم السياسية، فإنهم يصبحون عرضة للزعماء السياسيين المحتملين الذين لديهم إجابات على هذه الأسئلة.

يمكن للسيسي أن يستخدم الكثير من القوة والعنف، ولهذا السبب فإن الاتهامات الموجهة إلى شخص ما بأنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين أو يتقاضى أجرا من المنظمة قوية للغاية. ونتيجة لذلك، تم اقتياد المعارضين المصريين السلميين غير الإسلاميين إلى السجون، الأمر الذي يزيد من صعوبة وخطورة سعي الناشطين إلى متابعة أجنداتهم.

وفي الوقت نفسه، فإن هذا الاتهام فارغ، بل طائش، وهو رد روتيني على أي انتقاد موجه لزعيم ومؤيديه، الذين لا يستطيعون استحضار رد متماسك على منتقديهم. وهو أيضا نوع الرد الذي يستخدمه القادة السياسيون عندما يشعرون بالخوف. وفي الواقع، بقدر ما يحكم السيسي بالخوف، فإنه يحكم به.