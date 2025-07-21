رزان تموت جوعا.. طفلة أخرى تُزهَق روحها بسبب تجويع إسرائيل للفلسطينيين في غزة

غزة: توفيت الطفلة الفلسطينية رزان أبو زاهر (4 أعوام)، بسبب مضاعفات سوء التغذية والجوع جراء سياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بأن الطفلة توفيت نتيجة مضاعفات سوء التغذية والجوع وسط الحصار الإسرائيلي.

وأضافت المصادر أن حالات سوء التغذية بين الأطفال تتزايد يوما بعد يوم وسط شحّ الغذاء وانهيار المنظومة الصحية في غزة.

والأحد حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، من أن السلطات الإسرائيلية تعمد إلى تجويع مليون طفل في القطاع المنكوب.

وقالت جدة الطفلة رزان إن حفيدتها عانت من التهابات متكررة في الصدر جراء الدخان والبارود الناجم عن القصف الإسرائيلي على المدرسة التي نزحوا إليها، وأن سوء التغذية والجوع وعدم توفر الأدوية فاقم حالتها الصحية.

وأضافت أنه منذ أكثر من 4 أشهر لم يجدوا “أي شيء” كي يقدموه للطفلة لتخفيف معانتها.

وأشارت إلى أنها دخلت المستشفى أكثر من 6 مرات منذ إغلاق إسرائيل المعابر ومنعها دخول المساعدات إلى غزة.

وتابعت: “ما ذب هؤلاء الأطفال. لا يجدون الطعام ولا الشراب، وحرموا من حقهم في الحياة”.

والأحد، قالت وزارة الصحة في غزة، إن سياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل في القطاع أسفرت عن استشهاد 86 فلسطينيا منهم 76 طفلا، جراء سوء التغذية الناتج عن منع دخول المساعدات إلى القطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأشارت إلى تسجيل “18 حالة وفاة خلال 24 ساعة، بسبب المجاعة في غزة”.

وأوضحت أن ذلك يعد “مجزرة صامتة” بحق الفلسطينيين في القطاع المحاصر منذ سنوات.

وحمّلت الوزارة “الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي مسؤولية” المجاعة في القطاع، وطالبت بفتح المعابر “فورا لإدخال الغذاء والدواء”.

ووفقًا للسلطات المحلية، فإن نحو 650 ألف طفل في قطاع غزة معرضون لخطر الموت بسبب الجوع وسوء التغذية، بينما تواجه حوالي 60 ألف امرأة حامل خطرًا كبيرًا نتيجة عدم توفر الغذاء الكافي والخدمات الصحية الأساسية.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2025، تغلق إسرائيل جميع المعابر مع القطاع وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

(الأناضول)