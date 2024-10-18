رسائل عن بعد في ملف الذاكرة بمناسبة 17 أكتوبر.. تبون يطالب بالجرأة وماكرون يرفض التقدم

متظاهرون جزائريون يتعرضون للاعتقال والقمع من شرطة باريس، خلال المظاهرة السلمية في 17 أكتوبر 1961 التي قتل فيها نحو 300 جزائري (أ ف ب)

الجزائر ـ “القدس العربي”:

تبادل الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون، رسائل عن بعد في قضية الذاكرة، بمناسبة ذكرى 17 أكتوبر 1961 التي تعرض فيها الجزائريون في باريس لمجزرة بشعة. ويعكس موقفا القائدين تباينا واضحا في الطرح، على الرغم من فتح البلدين معا منذ نحو 3 سنوات ورشة مشتركة لمعالجة إشكالات هذا الملف الشائك. يأتي ذلك، في وقت تشهد العلاقات توترا كبيرا، على خلفية الموقف الفرنسي من قضية الصحراء الغربية.

في رسالته السنوية بمناسبة اليوم الوطني للهجرة (التخليد الجزائري للأحداث)، أكد تبون أن “هذه الذكرى تبقى راسخة في الأذهان لما تحمله من قوة الدلالة على وحدة الشعب والتفافه حول تحقيق الأهداف التي رسمها بيان أول نوفمبر الخالد”. وأبرز أن هذه المحطة، “تستعيد فيها الأجيال صورة من أبلغ ما يعبر عن اعتناق جاليتنا في فرنسا للمد الثوري التحرري في جزائر عقدت العزم على الخلاص وإلى الأبد من هيمنة الاستعمار ومن أوهام المستوطنين الحالمين بالفردوس على حساب أهل وملاك أرضنا الطاهرة”.

وأشار الرئيس الجزائري إلى إن “المشاهد المأساوية في محطات ميترو الأنفاق وجسور نهر السين بباريس التي يحتفظ بها الأرشيف الموثق لحقد الاستعمار ودمويته وعنصريته في تلك اللحظات المجنونة، الخارجة عن أدنى حس حضاري وإنساني، تؤكد عمق الرابطة الوطنية المقدسة بين أبناء وطننا العزيز”.

وجدد تبون “حرص الدولة المستمر على الدفاع عن الجالية ورعاية مصالحهم وتوفير الشروط المثلى لاندماجهم في مسار التقويم والتجديد الوطني وفي ديناميكية التحول بالجزائر نحو المستقبل برؤية جديدة واثقة في مقدرات البلاد وفي كفاءاتها ووعي شبابها وشعبها بالتحديات، ومؤمنة بكسب الرهانات وتحقيق أحلام شهدائنا الأبرار بجزائر مرفوعة الرأس”. مضيفا: “جزائر الوطنية والكرامة، المتمسكة بمبدأ الحق والإنصاف فيما يتعلق بملف الذاكرة الذي تحاول أوساط متطرفة تزييفه أو إحالته إلى رفوف النسيان، في وقت تحتاج فيه مسألة الذاكرة إلى نفس جديد من الجرأة والنزاهة للتخلص من عقدة الماضي الاستعماري والتوجه إلى مستقبل لا إصغاء فيه لزراع الحقد والكراهية ممن مازالوا أسيري الفكر الاستعماري البائد”.

وبدا أن الفقرة الأخيرة من رسالة الرئيس الجزائري موجهة لطرفين في فرنسا، هما اليمين المتطرف الذي يحاول طمس الذاكرة الاستعمارية والقفز عليها، والرئيس الفرنسي نفسه الذي دعاه تبون ضمنيا بضرورة اعتماد “الجرأة والنزهة للتخلص من عقدة الماضي الاستعماري والتوجه حو المستقبل”، وهو ما سبق للرئيس الجزائري أن تحدث به بعبارات أخرى في مناسبات سابقة.

وعلى الطرف الآخر، نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تغريدة بمناسبة الذكرى، أكد فيها أن “مظاهرة الجزائريين تم قمعها تحت سلطة “موريس بابون” (محافظ شرطة باريس الذي أمر بالقمع). وأضاف أن فرنسا “تتذكر الأموات والمصابين والضحايا وهذه الأفعال غير التي لا يمكن غفرانها”. وختم بالقول: “بتبصر، سننظر للتاريخ أمامنا، من أجل أن نرسم المستقبل”.

ومن الواضح، أن الرئيس الفرنسي، لم يقم بأي خطوة إلى الأمام، مكتفيا كالعادة، بتحميل المسؤولية إلى قائد الشرطة في ذلك الوقت، دون أن يقر بمسؤولية الدولة الفرنسية عن تلك الأحداث، وهي نقطة خلاف جوهرية مع الجزائر، تعطي معنى أكثر وضوحا لدعوة الرئيس الجزائري لمزيد من “الجرأة”.

Le 17 octobre 1961, la manifestation d’Algériens était réprimée sous l’autorité de Maurice Papon. La France se souvient des morts, des blessés, des victimes. De ces faits inexcusables pour la République. Avec lucidité, nous regardons l’Histoire en face, pour dessiner l’avenir. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 17, 2024

وكان تبون في آخر لقاء مع التلفزيون الجزائري قبل أسابيع، قد ذكر أن “ماكرون رغم أنه شخصية تحمل أفكارا مختلفة ومن جيل لم يعش الفترة الاستعمارية، إلا أن هناك تغلبا للأقلية المتطرفة حاليا”. وحمّل الرئيس الجزائري اليمين المتطرف، مسؤولية العمل على إفشال لجنة الذاكرة المشتركة بين البلدين.

وعلى الرغم من أن الرئيس الفرنسي عام 2021، قد بادر لأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية، بإحياء ذكرى 17 أكتوبر عبر التنقل لمكان الجريمة، ووضع الرئيس الفرنسي إكليلا من الزهور على ضفاف نهر السين بالقرب من “جسر بيزون” الذي سلكه قبل أكثر من ستين عاما المتظاهرون الجزائريون، إلا أنه بقي حبيس هذه الرمزيات.

وفي الجانب العملي، لم يزد ماكرون إلا قليلا عن سلفه فرانسوا هولاند الذي اعترف عام 2012 هو الآخر بحدوث “قمع دام”، في وقت تريد الجزائر اعترافا بجريمة دولة ارتكبت ضد الجزائريين، بعد أن ظلت فرنسا لعقود تصف تلك المظاهرات بأحداث الشغب وتعترف فقط بسقوط 3 قتلى فيها على مدار عقود أعقبت الاستقلال. وكانت وكالة الأنباء الجزائرية التي تمثل الخط الرسمي، قد اعتبرت تعقيبا على خطوة ماكرون سنة 2021، ذكرت أن الجرائم التي صاحبت مظاهرات 17 أكتوبر 1961، لا تزال “غير معترف بها من قبل فرنسا الرسمية”.

ونظرا لكون هذه الجريمة شكلت دائما مصدر توتر بين البلدين، حاول البرلمان الفرنسي في آذار/مارس الماضي القيام بخطورة إلى الأمام بإقرار مقترح يندد بمجازر 17أكتوبر 1961 التي ارتكبت ضد المتظاهرين الجزائريين في باريس، لكن القرار في صيغته يتفادى بعناية الإشارة إلى أن ما جرى يعدّ جريمة دولة ويقصر المسؤولية كذلك على قائد الشرطة آنذاك موريس بابون.

وفي السياق التاريخي لتلك المجزرة، يقول المؤرخون إن هذه المظاهرات، جاءت عقب إصدار موريس بابون قائد الشرطة الفرنسية أمرا بحظر تجوال الجزائريين من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة والنصف صباحا، ما اعتبره المهاجرون الجزائريون وقتها قرارا عنصريا وتعسفيا، فخرج آلاف الجزائريين في باريس بمظاهرات سلمية وتجمعوا في الساحات العامة للتنديد بالقرار، مرددين شعارات تطالب بالاستقلال والتفاوض مع جبهة التحرير.

وردت قوات الشرطة بعنف شديد ضد المتظاهرين الجزائريين وقتلت وفق تقديرات جبهة التحرير 300 جزائري بعضهم ألقي في نهر السين، كما اعتقلت نحو 12 ألف جزائري واحتجزتهم في مراكز الشرطة وفي محتشدات أنشأتها لهم في قصر الرياضات في باريس وقصر المعارض، وتعرضوا هناك للتعذيب.

وفي الجزائر، يُحتفى بهذا اليوم سنويا وفق ما أقره الرئيس عبد المجيد تبون بالوقوف دقيقة صمت، سنويا، على الساعة الحادية عشر عبر الوطن وكذا الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، ترحما على أرواح شهداء تلك الجريمة وأمام المعلم التذكاري المُخلد الذي أنجزته وزارة المجاهدين بمناسبة سنوية ستينية عيد الاستقلال.