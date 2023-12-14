رسائل مفقودة للشاعر السوري آزاد عنز

عن دار ميزوبوتاميا للترجمة والنشر والتوزيع، سوريا ـ القامشلي، صدرت المجموعة الشعرية «رسائل مفقودة لعُشاقٍ فقدوا صوابهم واحتكموا للجنون» للكاتب والشاعر السوري آزاد عنز. لوحة الغلاف الأمامي لهوزان عنزوصورة المؤلف على الغلاف الخلفي: بريشة التشكيلية السورية أيتان كرحو. يقع الكتاب في 93 صفحة من القطع المتوسط.

من أجواء المجموعة الشعرية:

(قهوة الصباحِ تستدرجُ اليقظةَ من نومِها، قهوةٌ تقرع حواف الفنجان لتصافح الفراغ، قهوة الصباحِ كمالٌ في يقينِ البُن، قهوة الصباحِ تُشبِهُكِ

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قهوة الظهيرة امتنان الفنجان للبُنّ على أن لا يبقى الفُنجان شاغراً،

وامتنان البنّ للفُنجان على أن يسترخي ما طُحن من حباته على حواف الفُنجان.

قهوة الظهيرة لا تُشبهني ولا تُشبهكِ، قهوةٌ لا تُشبه إلا نفسها.

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قهوةُ ما بعد الظهيرة: يستنجد الفُنجان حزيناً بالبُنّ المطحون ليملأ فراغه، كقلبٍ حزين شاغر يبحث عن مستوطن ولا يراه، قهوةُ ما بعد الظهيرة للقلوب العاطلة عن العمل.

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قهوةُ المساءِ تستأذن جدران الفنجان ليعود الفنجان إلى فراغه، قهوةٌ تُقبِلُ شِفاه المساء كي يبقى المساء يقظاً… قهوةُ المساءِ تُشبِهُني.

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والجدير بالذكر صدر للمؤلف

القصيدة التي كتبت بلسانٍ مقطوع أو ميثاق الضجر

حماقاتٌ لا بدّ منها … قبورٌ لا تنتهي ـ حكاية موتٍ ناقصة.