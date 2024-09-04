سياسة | عربي | فلسطين

“رسائل من جنين”.. ناشط مسنّ يرفع العلم الفلسطيني ويتمشى بين آليات وجرافات جيش الاحتلال.. من هو؟- (صور)

منذ 13 دقيقة

الناشط الفلسطيني والمعتقل السابق خيري حنون في مخيم جنين في 2 سبتمبر 2024- ا ف ب

حجم الخط
1

لندن- “القدس العربي”: من بين مظاهر التدمير في جنين، إثر العملية الإسرائيلية الوحشية الأخيرة، يظهر رجل فلسطيني مسنّ يرفع العلم الفلسطيني واقفاً أمام المركبات والجرافات العسكرية الإسرائيلية.

رافع العلم هو خيري حنون (مواليد عنبتا- طولكرم 1959)، المعتقل السابق في سجون الاحتلال لحوالي ثماني سنوات (بعد أن حكم لعشرين عاماً)، والناشط في فعاليات مقاومة الجدار، وهو معروف في صور وفيديوهات سابقة عديدة تتحدى جنود الاحتلال في أكثر من موقع، وقد اعتقل على أثر بعض تلك المواجهات.

يصرّ الرجل على الظهور بزيه الفلسطيني التقليدي، على رأسه عقال فوق كوفية، وأحياناً يظهر مثبتاً العلم على عكازته، ويمشي بشموخ وعناد بين آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول محمد:
    سبتمبر 4, 2024 الساعة 11:33 ص

    اذا كان لابد من الموت فإنما بكرامة والتحدي

    رد

أخبار ذات صلة

خريطة نتنياهو ابتلعت الضفة الغربية.. وجيشه يمدّد العملية العسكرية
3 - سبتمبر - 2024
مقتل 3 عناصر في الشرطة الإسرائيلية بعملية قرب مدينة الخليل.. وانسحاب المنفذين- (فيديوهات وصور)
1 - سبتمبر - 2024
معارك لليوم الرابع في جنين: “الوضع صعب.. خوف ورعب ودمار”- (فيديوهات وصور)
1 - سبتمبر - 2024
تقرير لمنظمة “يكسرون الصمت” الإسرائيلية: ” الانقلاب الصامت”… هكذا  يخصخص الاحتلال سلب ونهب وتهويد الضفة الغربية
28 - أغسطس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية