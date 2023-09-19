رسالة قاسية من مجموعات المقاومة في مخيم جنين تدين اعتقال المطاردين وتطالب بتسليم “إعادة الإعمار” لأيد أمينة

جنين/ “القدس العربي”:

نددت مجموعات المقاومة الفلسطينية، في جنين ومخيمها، بسلوك الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة جنين وطالبت بوقف الاعتقال السياسي الذي طال مطاردين ومحررين من سجون الاحتلال.

وتضمن البيان الذي تلاه أحد المقاتلين الملثمين ومن خلفه العشرات مطالبة بــ”رفع الغطاء عن عناصر الأجهزة الأمنية الذين يشاركون في الاعتقالات”.

وبحسب مجموعات المقاومة فإن الاعتقالات السياسية للمطاردين والمقاومين تكثفت بعد معركة “بأس جنين”، مع قوات الاحتلال، في شهر تموز/ يوليو الماضي.

وأشارت إلى أن الاعتقالات السياسية طالت خلال الساعات الماضية مقاتلين من كتيبة جنين وكتائب الأقصى.

وأضاف المتحدث: “في الوقت الذي يعتدي فيه الاحتلال على الأقصى والمرابطين والمرابطات فيه يتعرض الأبطال للملاحقة، نقول لكم إن هذه الأفعال لا تخدم سوى الاحتلال ومستوطنيه”.

وشدد البيان على أن الاعتقالات السياسية “لا تمثل المقاومين والشرفاء من حركة فتح وكتائب شهداء الأقصى”، الذين تعرض عدد منهم للاعتقال أيضاً، وهو ما يؤكد على أن “الحملة تشمل كل مقاتل ومقاوم شريف”.

ووجهت المجموعات رسالة لعناصر الأجهزة الأمنية، في جنين وباقي مناطق الضفة، بأن يتوقفوا عن المشاركة في الاعتقالات السياسية التي تطال مقاومين ومطاردين للاحتلال.

وقال: “نقول لإخوان رائد الكرمي وأبو جندل ثابت ثابت والقذافي وسناكرة وزياد العامر وغيرهم من الشهداء، نحن لا نشكك بوطنيتكم لكننا لا نثق بقيادتكم، فلا تكونوا أداة لهم فنحن رفاق الدرب والبندقية”.

وهدد مقاوم، في كلمة خلال المؤتمر الصحفي بطريقة غاضبة: “رسالتنا للأجهزة الأمنية: إذا المؤامرات تجري للضغط على اليد التي تؤلمنا وهي أهلنا ومقاتلينا، فإن الرد سيكون على اليد التي توجعكم وهي الاحتلال”.

وشددت المجموعات على “أن تأخير إعمار المخيم من الدمار الذي لحق به في عدوان الاحتلال يأتي للضغط على المقاومة والحاضنة الشعبية”.

ووجه المتحدث الجهود إلى الوقوف بجانب أصحاب البيوت التي دمرها الاحتلال، خلال العدوان على جنين ومخيمها وباقي مناطق الضفة.

وطالب المقاتلون بتسليم ملف إعادة الإعمار للأيدي الأمينة من أجل استكمال وإنهاء عمليات الإعمار.