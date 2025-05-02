رسالة مؤثرة من طفلة غزية تعاني من سوء التغذية- (فيديو)

“القدس العربي”: تداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لطفلة غزية تدعى رهف تعاني من سوء التغذية.

وتقول الطفلة في المقطع إنها تتمنى أن يعود شعرها للنمو وأن تقوم بتمشيطه، كما كانت تفعل قبل الحرب على غزة.