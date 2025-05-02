رسالة مؤثرة من طفلة غزية تعاني من سوء التغذية- (فيديو)

“القدس العربي”: تداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لطفلة غزية تدعى رهف تعاني من سوء التغذية.
وتقول الطفلة في المقطع إنها تتمنى أن يعود شعرها للنمو وأن تقوم بتمشيطه، كما كانت تفعل قبل الحرب على غزة.
غير عادي إطلاقا ..
الطفلة رهف عياد (12 عاما) تعاني من سوء التغذية جراء إغلاق الاحتلال الإسرائيلي المعابر ومنع المواد الغذائية من الدخول إلى غزة خلال حرب الإبادة المتواصلة على القطاع pic.twitter.com/VhQcw3kr2e
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 30, 2025
ألا لعنة الله على أمة المليار العاجزة عن لجم الإرهاب الصهيوني الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين بحق أطفال فلسطين المحاصرين بالجوع والعطش والمرض والقصف المسعور المتوحش من عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸✌️☝️🔥🐒🚀🌪️
سيدفع الحكام العرب ثمن صمتهم وتخاذلهم عن نصرة أطفال ورب العزة، وما كان ربك نسيا ✌️🇵🇸😓☝️🔥🐒🚀🌪️
ماتت قلوب العرب والمسلمين أجمعين وخاصة حكامهم الخانعين الخاضعين المنبطحين لعصابة البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي زرع هذه العصابة القذرة التي جلبوها من شوارع أروربا القذرة قذارة النازية الصهيونية لسرقة أرض فلسطين من الفلسطينيين أبناء الأرض الشرعيين و الحقيقيين ✌️🇵🇸☹️🔥🐒🚀🌪️