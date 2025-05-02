سياسة | عربي | فلسطين

رسالة مؤثرة من طفلة غزية تعاني من سوء التغذية- (فيديو)

منذ 53 دقيقة

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“القدس العربي”: تداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لطفلة غزية تدعى رهف تعاني من سوء التغذية.

وتقول الطفلة في المقطع إنها تتمنى أن يعود شعرها للنمو وأن تقوم بتمشيطه، كما كانت تفعل قبل الحرب على غزة.

 

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مايو 2, 2025 الساعة 9:46 ص

    ألا لعنة الله على أمة المليار العاجزة عن لجم الإرهاب الصهيوني الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين بحق أطفال فلسطين المحاصرين بالجوع والعطش والمرض والقصف المسعور المتوحش من عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸✌️☝️🔥🐒🚀🌪️

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مايو 2, 2025 الساعة 9:46 ص

    سيدفع الحكام العرب ثمن صمتهم وتخاذلهم عن نصرة أطفال ورب العزة، وما كان ربك نسيا ✌️🇵🇸😓☝️🔥🐒🚀🌪️

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  3. يقول فصل الخطاب:
    مايو 2, 2025 الساعة 9:52 ص

    ماتت قلوب العرب والمسلمين أجمعين وخاصة حكامهم الخانعين الخاضعين المنبطحين لعصابة البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي زرع هذه العصابة القذرة التي جلبوها من شوارع أروربا القذرة قذارة النازية الصهيونية لسرقة أرض فلسطين من الفلسطينيين أبناء الأرض الشرعيين و الحقيقيين ✌️🇵🇸☹️🔥🐒🚀🌪️

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