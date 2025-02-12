رسالة من حاخامات إسرائيليين لترامب تزعم أنه “رسول” في النضال

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط مجموعة من الحاخامات اليهود في نيويورك- (أرشيف)

تل أبيب: بعث حاخامات إسرائيليون رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زعموا فيها أنه “رسول في النضال”، وأن الاستيطان يجلب السلام للعالم أجمع.

وأفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، الأربعاء، بأن الرسالة بعثها عشرات الحاخامات المنضويين فيما يعرف بـ “حاخامات الأرض الطيبة”.

وجاء في الرسالة “الله اختار ترامب لهذا المنصب المهم من أجل العالم أجمع”. و”أنه رسول في النضال العالمي من أجل القيم الأخلاقية والعدالة”.

كما زعم هؤلاء أن “الحرب اليهودية ضد الإسلام المتطرف التي نخوضها هي في الأساس حرب العالم الحر ضد العنف القاسي الذي يكره العالم والقيم الطيبة”.

وأضافوا: “لقد تنبأ موسى وأنبياء إسرائيل بإقامة دولة إسرائيل، وعودة شعب إسرائيل من جميع أنحاء العالم، واستيطان أراضي الآباء في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية المحتلة) وقطاع غزة”.

وأشاروا في سياق زعمهم أيضا إلى أن “الاستيطان يجلب البركة والسلام للعالم أجمع، ويرمز إلى العودة إلى القيم”.

وخاطب هؤلاء ترامب قائلين: “نرى في أفعالك وكلماتك الطريق الصحيح الذي يجلب الخير للعالم”.

وختموا رسالتهم بالقول: “نصلي في إسرائيل من أجل أن يحميك الله وكل من حولك، وأن تحل بركة الله على أفعالك، وأن تجلب السلام والبركة للعالم أجمع”.

(وكالات)