رسالة نادرة من صحافية أسترالية معتقلة في الصين

سيدني: وصفت الصحافية الصينية-الأسترالية المسجونة شينغ لي ظروف اعتقالها السيئة، في رسالة نادرة من نوعها، نُشرت الخميس، قبيل الذكرى الثالثة لسجنها من قبل بكين.

وجاء في الرسالة، التي وُصفت بأنها “رسالة حب” موجّهة لأستراليا تم تلقينها لمسؤولين أثناء زيارة قنصلية: “اشتقت للشمس”.

وتابعت: “في زنزاني، يسطع ضوء الشمس من النافذة، لكن لا يمكنني الوقوف فيه إلا عشر ساعات في السنة”.

ونشرت الرسالة منصاتٌ إعلامية أسترالية، كما نشره نك كويل، شريك شينغ، على “إكس” (تويتر سابقاً)، مساء الخميس.

وُجّهت اتهامات رسمية للمذيعة السابقة في التلفزيون الرسمي الصيني CGTN بـ “تسريب أسرار الدولة إلى الخارج”، رغم عدم ورود تفاصيل إضافية.

وجاء اعتقالها في ظل توتر العلاقات بين أستراليا والصين، ما أثار تكهنات بأنه قد يكون مدفوعاً سياسياً.

ولفت كويل، العام الماضي، إلى مخاوف تراوده حيال “مجموعة مشاكل صحية” تواجهها شينغ خلف القضبان.

وأشارت شينغ، في رسالتها، إلى أنها لم تر شجرة، منذ ثلاث سنوات، فيما تحدثت عن اشتياقها لأولادها ولأستراليا والعالم الخارجي.

اعتُقلت شينغ في آب/اغسطس 2020، إلا أن توقيفها رسمياً لم يتم إلا في شباط/فبراير 2021.

خضعت لمحاكمة مغلقة، في آذار/مارس، حتى أن سفير أستراليا لدى الصين مُنع من دخول المحكمة.

وأجلت المحكمة صدور الحكم، الذي قد يصل إلى السجن مدى الحياة.

ولفتت وزيرة الخارجية الأسترالية، الشهر الماضي، إلى أنها أثارت قضية شينغ مع الدبلوماسي الصيني الرفيع وانغ يي على هامش قمة آسيان في جاكرتا.

(أ ف ب)

Cheng Lei: Journalist held in China says she misses sunshine

An Australian journalist – held in detention in China for three years as of this weekend – has spoken publicly for the first time.#China #Australia #ChengLei #freepress #pressfreedom https://t.co/H3xxDBQEL1

— Robert Gerhardt (@robert_gerhardt) August 10, 2023