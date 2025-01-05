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رسامة كاريكاتير تستقيل بعد رفض “واشنطن بوست” نشر عمل يظهر بيزوس ينحني أمام ترامب

5 - يناير - 2025

صورة مركبة لـ جيف بيزوس ودونالد ترامب. رويترز

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واشنطن: قررت رسامة الكاريكاتير آن تيلنايس الاستقالة من عملها في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية بعد أن رفض أحد المحررين رسماً يظهر فيه مالك الصحيفة، جيف بيزوس، وغيره من كبار المسؤولين الإعلاميين وهم ينحنون أمام الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ونشرت تيلنايس، يوم الجمعة، رسالة على منصة “سابستاك” قالت فيها إنها رسمت كاريكاتيراً يُظهِر مجموعة من المسؤولين الإعلاميين وهم ينحنون أمام ترامب، بينما يقدمون له أكياساً من المال، من بينهم بيزوس، مالك “واشنطن بوست” ومؤسس أمازون.

وكتبت تيلنايس أن الكاريكاتير كان يهدف إلى انتقاد “رؤساء تنفيذيين في مجال التكنولوجيا والإعلام الذين بذلوا جهدهم لكسب ود الرئيس المنتخب ترامب”.

وقد تم مشاهدة العديد من هؤلاء التنفيذيين، بمن فيهم بيزوس، في منتجع مار إيه لاغو بفلوريدا، المملوك لترامب. واتهمتهم بالحصول على عقود حكومية مربحة والعمل على إلغاء اللوائح التنظيمية.

وقالت تيلنايس إنه لم يسبق لها أن تعرّضت لرفض رسم كاريكاتيري بسبب رسالته الجوهرية، وأن مثل هذه الخطوة تعتبر خطيرة على حرية الصحافة.

وأصدرت جمعية رسامي الكاريكاتير التحريريين الأمريكية بياناً، يوم السبت، اتهمت فيه “واشنطن بوست” بـ “الجبن السياسي”، ودعت رسامي الكاريكاتير الآخرين إلى نشر الكاريكاتير تضامناً مع تيلنايس.

من جانبه أوضح ديفيد شيبلي، محرر الصفحة في الصحيفة،  في بيان لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، أنه يختلف مع “تفسير تيلنايس للأحداث”.

وأضاف أنه قرر رفض الرسم لأنه تم نشر عمود في الصحيفة حول نفس الموضوع الذي تناوله الكاريكاتير، وكان من المقرر نشر عمود آخر قريباً”.

وقال: “ليس كل قرار تحريري يعكس قوة خبيثة. التحيّز الوحيد كان ضد التكرار”.

(أ ب)

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  1. يقول هدهد سليمان:
    يناير 5, 2025 الساعة 4:36 ص

    موجة تعريب يقودها ترمب ستفسد الساسة الأمريكان والنخبة الأمريكية والمجتمع الأمريكي برمته وتجعله رمة.
    .The second Trump presidency will never MAGA
    بل على العكس ستسقطها إلى قاع الحضيض وهذه اول البشاير.

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  2. يقول ابو العبد:
    يناير 5, 2025 الساعة 4:46 ص

    تعيش في أسوأ عصر في التاريخ وسط أقذر مجموعة بشرية وجدت على الإطلاق. نعيش في عالم مادي كل شيء يشترى بالمال والسلاح ولا مكان للقيم الإنسانية. الله يعينا. لا نصافح النساء لأسباب عقائدية وننسى إن المرأة تمثل نصف المجتمع.

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  3. يقول غزاوي:
    يناير 5, 2025 الساعة 7:07 ص

    مجرد تساؤل
    هل توجد حرية إعلام في الغرب !!!؟؟؟
    هذه دليل نفي للصم البكم العميان من العربان والغربان.
    وأشهدكم أني أول الكافرين بديقراطيتهم وبحرية إعلامهم وبحرية نسائهم ورجالهم وأطفالهم وشواذهم والمتحولين منهم.
    فأشهدوا، فأشهدوا، فأشهدوا.

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