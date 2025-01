رسامة كاريكاتير تستقيل بعد رفض “واشنطن بوست” نشر عمل يظهر بيزوس ينحني أمام ترامب

واشنطن: قررت رسامة الكاريكاتير آن تيلنايس الاستقالة من عملها في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية بعد أن رفض أحد المحررين رسماً يظهر فيه مالك الصحيفة، جيف بيزوس، وغيره من كبار المسؤولين الإعلاميين وهم ينحنون أمام الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ونشرت تيلنايس، يوم الجمعة، رسالة على منصة “سابستاك” قالت فيها إنها رسمت كاريكاتيراً يُظهِر مجموعة من المسؤولين الإعلاميين وهم ينحنون أمام ترامب، بينما يقدمون له أكياساً من المال، من بينهم بيزوس، مالك “واشنطن بوست” ومؤسس أمازون.

وكتبت تيلنايس أن الكاريكاتير كان يهدف إلى انتقاد “رؤساء تنفيذيين في مجال التكنولوجيا والإعلام الذين بذلوا جهدهم لكسب ود الرئيس المنتخب ترامب”.

Ann Telnaes, a Pulitzer Prize-winning cartoonist at The Washington Post, says her cartoon below was killed by Jeff Bezos, the paper’s owner. Bezos didn’t want the cartoon to become public because it shows him kneeling before Donald Trump.

You know what to do. pic.twitter.com/XlDaPouOpQ

— Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) January 4, 2025